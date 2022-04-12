"З гі*на та палиць": у Миколаївській області російські солдати ховалися в "юрті"

У Миколаївській області російські солдати облаштували собі своєрідне житло в лісі. Воно нагадує чи то юрту, чи то гніздо.
Відповідні фото опублікував народний депутат України Ігор Негулевський.
У коментарі до знімків він написав про те, що коли загарбники зайняли позиції в селі Кандибіно, вони облаштували собі це житло і жили там, поки їх не вигнали українські військові.
Також знімок у соцмережі опублікувала і журналіст Марина Данилюк-Єрмолаєва.
"Юрта орків в Миколаївській області", - підписала вона кадр.
У коментарях підписники написали, що таке житло - це російська класика.
Як ми раніше писали, російські командири розстрілюють поранених на очах у інших солдатів.
Також ми повідомляли, в мережі з'явилося відео, як окупанти їдуть вбивати і ґвалтувати в Україну під радісні крики натовпу.