"З гі*на та палиць": у Миколаївській області російські солдати ховалися в "юрті"

У коментарі до знімків він написав про те, що коли загарбники зайняли позиції в селі Кандибіно, вони облаштували собі це житло і жили там, поки їх не вигнали українські військові.

Також знімок у соцмережі опублікувала і журналіст Марина Данилюк-Єрмолаєва.

"Юрта орків в Миколаївській області", - підписала вона кадр.

Так жили військові РФ в Миколаївській області (фото: facebook.com/marina.danilukyarmolaeva)

У коментарях підписники написали, що таке житло - це російська класика.