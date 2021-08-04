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Липень в Україні побив відразу 4 температурних рекорди: і це не межа

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Середа 04 серпня 2021 14:52
Липень в Україні побив відразу 4 температурних рекорди: і це не межа Погода в Україні в липні побила 4 рекорди (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні в липні побила цілих чотири температурних рекорди.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського,

Відзначається, що середньомісячна температура повітря в липні склала + 24,6 градусів, а це на 3,3 градуси вище норми!

"У Києві протягом місяця встановлено 4 температурних рекорди. Відзначено 17 днів з максимальною температурою повітря вище 30 градусів. Прохолодніше всього в столиці було 23 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до +15 градусів, а найспекотніше — 29 липня, коли максимальна температура після полудня піднялася до + 32,6 градусів", - розповіли в лабораторії.

Якщо говорити про дощі під час другого літнього місяця, то в липні на проспекті Науки 37 випало 63 мм, це 93% кліматичної норми.

До речі, в липні кияни пережили найспекотнішу ніч за 100 років.

Так, ніч на понеділок, 12 липня, в Києві виявилася найтеплішою для цього дня, оскільки температура не опустилася нижче 22,0 градусів. Попереднє рекордне значення 21,4 градусів 1922 року перевищено на 0,6 градусів.

Як ми раніше писали, в Києві зафіксовано 12-й температурний рекорд з початку літа.

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