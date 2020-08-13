Іво Бобул написав пост про кандидата в мери Києва і зганьбився

Народний артист України Іво Бобул зробив купу граматичних помилок в пості, коли писав про одного з кандидатів у мери Києва.

Наводимо текст виконавця знаменитого хіта "А липи цвітуть" без правок, який він опублікував у Facebook.

"Шановні кіяни! Вісь іду собі на роботу і просто дивуюсь скільки людей хочуть стати Мером Славетного Київа. І я задаю питання собі... А вони взагалі мають уяву що воно таке бути мером? Я гадаю що ні. По перше, треба мати хоча б якусь технічну освіту, по одному, треба любити людей які живуть у Київі. Берегти флору і фауну. Ще яким то дивом, допомагати бідним людям вирішувати проблеми міста не за рахунок вирубуванням лісних масивів, пенсіонерів та хворих діточок. Тому мені хочеться сказати деяким претиндентам: може досить грати в таки ігри!!! ТЕПЕР МОЯ ДУМКА ЩО ДО ОБРАННЯ МІРА НАШОЇ СТОЛИЦІ: Я НЕ Є ЗААНГАЖОВАНИМ НІКІМ, ЦЕ ПРОСТО МОЯ ДУМКА, Я ЗНАЮ І ВПЕВНЕНИЙ ЩО Є ЛЮДИНА ЯКА СПРОМОЖНА БУТИ МЕРОМ КИЇВА - ЦЕ ПАН ПОПОВ ОЛЕКСАНДР. ЧОМУ Я ЗА НЬОГО ПОЧАВ ГОВОРИТИ? ЦЯ ЛЮДИНА Є ПРОФЕСІЙНОЮ, ТРАВНІ ВЕЛИКИЙ ДОСВІД В ЦІЕІ ГАЛУЗІ І САМЕ ГОЛОВНЕ ЩО ВІН ЛЮБИТИ КИЯН І КИЇВ ТОГО Я ЙОГО І ПІДТРИМУЮ, Я ХОЧУ ВІРИТИ ЩО МИ РАЗОМ ЗРОБИМО ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР! А ТО ВСЕ ТАК ДІСТАЛО, ДУЖЕ ХОЧЕТЬСЯ БАЧІТІ КИЇВ МОГУТНЕЮ СТОЛИЦЕЮ ВЕЛИКОЇ КРАЇНИ УКРАЇНА!!!

Скріншот поста (facebook.com/ivo.bobul.94)

Користувачі мережі висміяли звернення артиста. Дехто припустив, що сторінку співака зламав його онук.

В мене зараз кров з очей піде.

Дайте мені це розбачити назад. Може, сторінку Бобула веде його малорічний онук? Помилки в кожному слові. І Попова згадав. Може, ще й Януковича з Ростову назад виписати?

А липи цвітуть духмяні-духмяні, якусь діч несе Бобул киянам.

Іво, правопис повчіть трішки, а потім радьте.

Славетного КиЇва? А у кінці митця накрило капслоком.

На запитання одного з передплатників, чому сам Іво Бобул не хоче йти в мери української столиці, він відповів: "Мені співати треба зігрівати душі і серця наших людей поки зовсім не стали кам'яними".

Як ми раніше писали, Сергій Притула вирішив поборотися за крісло мера Києва.