Івасюка повісили вже мертвим: моторошні деталі вбивства героя України

Нагадаємо, що легендарний автор "Червоної рути" був знайдений повішеним біля Львова в 1979 році. Тоді радянські слідчі прикріпили на справу ярлик про самогубство. Через багато років слідство дійшло іншого висновку і справа про смерть композитора Івасюка кваліфікована за статтею умисне вбивство.

Що кажуть зараз

Микола Голомша повідомив, що За його словами, коли цю давню справу підняли, то виявили чимало підтасовок.





Смерть Володимира Івасюка

Володимир Івасюк зник у квітні 1979 року. Він вийшов з дому на роботу в консерваторію, але додому так і не повернувся.

Композитора шукали протягом двох тижнів, але безрезультатно. Тоді ж справу закрили. Однак 18 травня його знайшли повішеним у Брюховецькому лісі біля Львова.

Тіло композитора знайшов радянський солдат, як тоді сказали - випадково. Офіційною версією радянських правоохоронних органів стало самогубство через нещасливе кохання або психіатричний розлад.

22 травня 1979-го у Львові пройшли похорони Івасюка. Але люди влаштували справжнісінький протест проти влади, адже відомо, що в Івасюка була чітка проукраїнська позиція.