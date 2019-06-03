Під Івано-Франківськом застрелився відомий бізнесмен: подробиці

Бізнесмен Тарас Мар'янське застрелився в Коломиї (ілюстративне фото: maxpixel.net)

Бізнесмен скоїв суїцид за допомогою зброї

Бізнесмен Тарас Мар'янське покінчив життя самогубством. Чоловік застрелився у Коломиї на Прикарпатті. Про це повідомив начальник відділу поліції Остап Білейчук.

За даними поліції, самогубство сталося 3 червня приблизно в 11:00 в будинку матері бізнесмена. При цьому на місці події працює слідча група, яка намагається з'ясувати, чи це дійсно самогубство, чи чоловіка хтось застрелив.

Фото з соцмереж

Тарас Мар'янське був президентом будівельної компанії "Столиця". Він балотувався у Верховну Раду в 2014 році. Крім того, Мар'янське був засновником та керівником ПП "Будівельна компанія "Столиця-Закарпаття", ТОВ "Інфратон", компаній "МГД-Траст" та "Надія Коломиї".

Нагадаємо, що дитина два дні жила у квартирі з мертвими батьками в Запоріжжі. Чоловік жорстоко розправився зі своєю 26-річною дружиною, а після цього повісився на дверях. В цей час в квартирі знаходився дворічний хлопчик.

Раніше повідомлялося, що мама 14-річного Сергія Петрука, який покінчив життя самогубством, розповіла, що у сина були проблеми з вчителями у школі. При цьому адміністрація навчального закладу заборонила їй вішати фотографію, щоб не травмувати психіку інших учнів.