Під Івано-Франківськом влаштували масову бійку: бойовисько зняли на відео

Під Івано-Франківськом сталася масова бійка (Фото: колаж РБК-Україна)

Конфлікт між молодиками стався в День Незалежності

Під Івано-Франківськом сталася масова бійка - під магазином десятки молодиків влаштували справжнє бойовисько. Інцидент трапився у селищі міського типу Перегінське у Рожнятівському районі ввечері 24 серпня, у День Незалежності. Відео розборок 27 серпня опублікувало місцеве видання "Рожнятівські вісті". (Обережно, присутня ненормативна лексика)

Кадри були зняті очевидцями.

На ролику показано, як група молодих людей збігається до входу в магазин і починає бійку. Хлопці б'ють один одного кулаками, а одного з повалених на асфальт починають бити ногами.

Під Івано-Франківськом сталася масова бійка (Фото: скріншот)

Перехожі зупиняються і спостерігають за подіями. Розборонити розлючених забіяк ніхто не вирішується.

Що стало причиною конфлікту і призвело до бійки - наразі невідомо.

Під Івано-Франківськом сталася масова бійка (Відео: YouTube / МІСТО - журнал та веб-сайт)

Зазначимо, що в поліції Івано-Франківської області нічого не повідомляли про інцидент. На сторінці в Facebook сьогодні правоохоронці поінформували, що святкування державних свят на Прикарпатті - а бійка сталася у День Незалежності - пройшли без правопорушень.

"З нагоди святкування Дня незалежності України на Прикарпатті відбулося близько 90 масових заходів. Поліція забезпечила на всіх них охорону публічної безпеки. Порушень громадського порядку не допущено.

Публічну безпеку та порядок під час проведення на території області масових заходів забезпечували майже шістсот працівників поліції, 131 військовослужбовець Національної гвардії та 100 представників від громадськості.

Під час відзначення державних свят з 24 по 26 серпня в області відбулося 88 масових заходів. Серед них – фестивалі, концерти, спортивні змагання, релігійні заходи тощо. Участь у них взяло близько 48 тисяч прикарпатців та гостей краю. З метою недопущення правопорушень, виявлення факторів можливої загрози та оперативного реагування на протиправні дії поліцейські працювали в посиленому варіанті несення служби", - йдеться у публікації.

Також місцева поліція подякувала жителям області та гостям краю "за те, що святкуєте відповідально".

Як повідомлялося раніше, в Києві навесні біля концерт-холу Stereo Plaza акція протесту переросла на масову бійку.

Також ми писали про те, що в квітні в Закарпатській області в місті Берегово сталася бійка, в якій взяли участь близько 100 осіб - роми з'ясовували стосунки між собою.