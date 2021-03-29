В Івано-Франківську лікарі врятували немовля з коронавірусом: малюкові всього півтора місяця

У півторамісячного малюка виявили коронавірус з запаленням легенів і патологією шлунка. Малюкові провели термінову операцію і після неї він потребував штучної вентиляції легенів та внутрішньовенного харчування.

"8 березня у реанімаційне відділення ВПП "ІФОДКЛ ІФОР" надійшов 1,5-місячний малюк з важкою інтоксикацією, задишкою та постійною блювотою. Після проведення обстежень було діагностовано поєднану патологію — коронавірусну інфекцію, ускладнену запаленням легенів, і пілоростеноз (патологія шлунка, при якій фізіологічне харчування неможливо)", - розповів Тарас Мельник.

Він додав, що кожне з цих захворювань є небезпечним для такої маленької дитини, а їх поєднання – особливо.

"Попри на всі складнощі, професіоналізм і командна робота медичного персоналу увінчалися успіхом! Зараз стан дитини значно покращився, маленького пацієнта перевели з реанімаційного відділення для подальшого лікування та реабілітації", - додав керівник медустанови.

В Івано-Франківську лікарі врятували півторамісячного малюка з коронавірусом

Він зазначив, що в лікарню міста останнім часом госпіталізують все більше дітей з коронавірусом.

"У нашому закладі все більше маленьких пацієнтів з коронавірусною інфекцією. І, на жаль, нерідко ми маємо справу з тим, що ця хвороба є не єдиним діагнозом дитини", - резюмував Мельник.