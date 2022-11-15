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В Италии жестоко убили 23-летнюю украинку, которая спасалась от войны: все детали

Египтянин убил украинку в Италии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Италии жестоко убили 23-летнюю украинку Анастасию Алашри. Она вместе с трехлетним сыном прибыла в страну в марте, спасаясь от войны.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere Di Bologna.

Тело женщины со следами трех ножевых ранений было обнаружено в сельской местности Вилла Джулия, на территории Фано (Пезаро-Урбино).

В убийстве заподозрили бывшего мужа Анастасии. В частности, в воскресенье, 13 ноября, девушка не вышла на работу.

Выяснилось, что в последние месяцы отношения Анастасии и ее мужа, 32-летнего египтянина, становились все конфликтнее. 11 ноября она обратилась в полицию, чтобы сообщить о преследовании со стороны мужчины.

Отмечается, что на время она решила пожить у своего нового парня и коллеги по работе, однако в воскресенье утром решила вернуться домой, чтобы собрать личные вещи.

Там она встретилась с бывшим и между ними возник конфликт. С этого времени Анастасия на связь не выходила.

В Италии бывший муж убил украинку (tgcom24)

Кто сообщил об исчезновении

Об исчезновении Анастасии заявил ее друг. Прокуратура Пезаро немедленно приступила к поискам.

Подозреваемого 32-летнего египтянина выследили на железнодорожном вокзале Болонье. Вероятно, он пытался покинуть территорию Италии.

Во время допроса мужчина признался, где убил Анастасию. На месте нашли сумки с женской одеждой и два ножа.

Мужчину и его все имущество арестовали.

Бывший муж Анастасии (tgcom24)

Анастасия с мая работала в ресторане Фано. Коллеги шокированы новостью и говорят, что девушка была добрым и отчаянным человеком.

"Эта новость шокировала нас, девушка была очень хорошей и преданной работе. В свободное время она давала уроки игры на фортепиано. Музыка была ее большим пристрастием. Выражаем глубокие соболезнования. Анастасия навсегда останется в наших сердцах", - рассказал владелец заведения.

У Анастасии остался трехлетний сын.

В Италии бывший муж убил украинку (tgcom24)

Добавим, что девушка в последние месяцы помогала принимать украинских беженцев, бежавших от войны. Отмечается, что разыскивать родственников девушки во время войны будет сложно.

Ранее мы сообщали, что в Польше нашли тело молодой украинки. Впоследствии мужчина признался в убийстве.

Также мы писали, что в Турции украинку нашли мертвой с пакетом на голове и в наручниках.

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