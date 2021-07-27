В Італії випав град розміром з яблуко: руйнівна стихія розбила сотні машин (відео)

В центральних регіонах Італії випав град, який пошкодив сотні машин та будинків.
Про це повідомляє Il Fatto Quotidiano.
Так, на відео видно, що внаслідок стихії постраждали сотні автомобілів, водіїв яких град застав на трасі A1 між містами П’яченца і Парма.
Зокрема град пройшов напередодні в другій половині дня. Окрім того, град, який напав зненацька пошкодив автомобільне скло та залишив вм'ятини на кузовах машин.
Також рятувальники перекрили рух на автостраді Мілан - Неаполь приблизно на три години для проїзду техніки і рятувальників. Сталося кілька невеликих ДТП.
Фото: в Італії випав град розміром з яблуко (facebook.com/igor.zinkevych)
Раніше ми повідомляли, що повінь у Німеччині стала найбільшим стихійним лихом за 50 років.
На сьогодні збиток вже досяг не менше 2 млрд євро.