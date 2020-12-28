В Італії виявили новий штам COVID-19, схожий з британським: що відомо

В Італії знайшли ще один новий штам коронавірусу (Колаж РБК-Україна)

Лікарі в Італії виявили новий штам коронавірусу COVID-19, який дуже схожий на британський. Фахівці стверджують, що на Апеннінах цей штам курсує вже кілька місяців – з серпня 2020 року.

Як повідомляють у виданні La Repubblica, новий штам був виявлений в Брешії. Він схожий на той штам, який зараз поширюється у Великобританії та є версія, що цей штам COVID-19 міг стати його попередником.

"З перших чисел серпня в Італії поширюється варіація коронавірусу, яка дуже схожа на його сумно відомий "англійський" різновид", - заявив голова Італійської асоціації вірусологів Арнальдо Карузо.

Лікарі виявили цей штам випадково, під час спостереження за пацієнтом, який у квітні 2020 року перехворів на COVID-19. А в серпні його тест знову показав позитивний результат. Кілька наступних тестів знову дали позитивний результат.

Фахівці ніяк не могли зрозуміти, як людина змогла знову захворіти на коронавірус і вирішили перевірити його тести більш ретельно в лабораторії. З'ясувалося, що у пацієнта коронавірус, але іншого штаму.

"На наш подив, ми знайшли новий варіант коронавірусу, схожий на англійський штам, але не ідентичний йому", - додав Карузо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар із Закарпаття назвав симптоми нового штаму коронавірусу.

А також ми розповідали про те, що ВООЗ заявляє, що пандемія коронавірусу стане не останньою для людства.