В Італії виявили мертвим молодого українця: перші подробиці трагедії

В Італії знайшли мертвим 23-річного громадянина України. Його тіло знайшли працівники готелю Villa delle rose в Олегії, який розташований в декількох кілометрах від аеропорту Мілан-Мальпенса.

Як повідомляють італійські ЗМІ, на даний момент невідомі причини смерті іноземного громадянина, а також обставини, при яких сталася трагедія. За попередніми даними, на тілі українця не було виявлено слідів насильницької смерті. Також невідомо, чи міг молодий громадянин України вчинити самогубство.

Є підозри, що чоловік вживав наркотичні засоби та саме передозування могло стати ймовірною причиною його смерті. Тіло направлено на експертизу.

Відомо, що молодий чоловік зняв кімнату в готелі напередодні, а 3 лютого його без ознак життя знайшов персонал, який прийшов провести щоденне прибирання номера. На місце події викликали медиків і поліцію.

Лікарі констатували зупинку серця. Поліція розпочала розслідування, аби з'ясувати всі обставини загибелі іноземного громадянина.

Готель, в якому сталася трагедія, розташований недалеко від аеропорту і там часто зупиняються ті, хто прибув в Мілан пізно вночі або збирається вилетіти рано вранці.

Слідство встановлює маршрут українця і з'ясовує, чи були у нього попутники та що він робив саме в цьому готелі.