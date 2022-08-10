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В Італії шукають росіянина, який ображав українців і зганьбився. На нього чекає депортація (відео)

Колаж РБК-Україна: В Італії шукають росіянина, який ображав українців і зганьбився
Автор: Світлана Мащенко

В італійському Мілані молодий росіянин підійшов до людей, що брали участь в акції "Україна понад усе", перекинув скриньку, в яку збиралися гроші на ЗСУ та допомогу біженцям, і одразу ж швидко втік.

Дивіться відео з інцидентом в матеріалі Styler нижче.

На відео видно, що парубок крадеться до людей, що стоять з прапорами і вигукують лозунги. Потім він різко підбігає, збиває ногою скриньку збору грошей і втікає.

Цікаво, що в процесі своєї виходки він потоптався по портрету Путіна, який лежав перед скринькою, розмальований червоною фарбою.

Тепер неадеквата розшукують. Відомо, що інцидент стався в Мілані. А "герой" опублікував відео під ніком @lucky.ba3tard. Всі акаунти він вже повидаляв, а в коментарях жартують, що він і "досі десь біжить".

"Поширюємо, репостимо, ідентифікуємо вибл**ка, щоб ініціювати процес депортації!" - підписані кадри.

Відео можна побачити в кінці публікації.

В мережі йому обіцяють ту ж саму долю, що й блогерці Юлії Прохоровій, яку вже виперли з Австрії.

Дописувачі жартують, що такий, мовляв сміливий, а втік надто швидко:

  • Такий сміливий хлопець, нащо він так швидко втік
  • Це Мілан. С*ка, побачу, плюну в морду лиця, заржу, як кобила і теж втечу
  • Кац**чик то насрал и побежал. Как типично. Его еще пиз*ить не начали, а уже побежал.

Нагадаємо, що Міністри країн Європейського союзу обговорять питання заборони видачі шенгенських віз росіянам. Це може статися наприкінці серпня.

"Тепер лише для вас: чарівні краєвиди Мухосранська, мальовничий схід сонця в Зажопинську, чудеса кулінарії в Задрищенську та незабутні ночі в Ново-@бєньово", - прокоментував цю новину голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Раніше ми писали, що російська блогерка переслідувала українок, питаючи "Чий Херсон". Тепер вона поплатилася і плаче.

Також повідомлялося, що росіянка напала на українку з малюком у Німеччині.

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