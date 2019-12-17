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Історія про героя пожежі в Одесі виявилася абсолютним фейком

STYLERЖиття    17.12.2019 - 11:03
Історія про героя пожежі в Одесі виявилася абсолютним фейком
Пожежа в Одесі (колаж: РБК-Україна)

Пожежа в Одесі викликала скандал з обманом ЗМІ

Пожежа в Одесі в коледжі на Троїцькій стала однією з найстрашніших подій в Україні кінця 2019 року. Трагедія забрала життя 16 людей і показала справжніх героїв, деякі з яких загинули.

Але, як виявилося, одна історія про "справжню людину" стала вигадкою. Про це розповів сам автор фейку, прес-секретар віце-мера Одеси Микола Покровський у Facebook. Саме він придумав історію про великодушного баристу, котрий у ніч пожежі, 4 грудня, пригнав до палаючої будівлі свою кава-машину і безкоштовно пригощав усіх кавою.

ЗМІ відразу ж вхопилися за цю історію, і навіть розшукали "героя-баристу". Слова подяки баристі і його фото з'явилися навіть на офіційній сторінці МВС України.

"Дякую Вам за велике серце! Тому що справа не в ціні на чашку кави, справа в турботі про інших", - подякували молодій людині в МВС.

Історія про героя пожежі в Одесі виявилася абсолютним фейком

Пожежу в Одесі, бариста нібито всю ніч готував рятувальникам каву (скрін: facebook.com/mvs.gov.ua)

Покровський пояснив свій обман благородними мотивами. Нібито після події стали з'являтися страхітливі новини про безліч жертв, і прес-секретар чиновника вирішив новиною про щедрого баристу відволікти від них.

Микола Покровський каже, що історія вигадана, але не до кінця. За каву рятувальники дійсно не платили, напої фінансувало управління торгівлі муніципалітету.

Історія про героя пожежі в Одесі виявилася абсолютним фейком

Пожежа в Одесі - історія про героя-баристу виявилася фейком (скрін: strana.ua)

Пізніше чиновник вибачився перед ЗМІ за тиражування завідома неправдивої інформації. Після того, як автора поста овинили в тиражуванні фейків, він видалив пост, а потім і зовсім закрив свою соціальну сторінку.

Тим не менше, про двох героїв інформація достовірна. Це 43-річна викладач коледжу Анна Бортюк, яка виводила студентів з палаючого будинку, а потім загинула там. А також пожежний Сергій Шатохін, який впав з драбини, коли гасив пожежу. Рятувальник на третій день помер у лікарні, так і не прийшовши до тями.

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