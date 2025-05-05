"Исторически это уже было". Может ли быть рак после увеличения груди: объяснение хирурга

По его словам, исторически уже был период, когда в США запретили использование силиконовых имплантов. Их заменили имплантами, наполненными физиологическим раствором. Это привело к волне медицинского туризма - американки массово ехали в Мексику, чтобы поставить традиционные силиконовые импланты.

Сейчас ситуация изменилась.

"Оболочка и там, и там из силикона. Организм контактирует не с содержимым, а с оболочкой. Фактически и там, и там стоит силиконовый имплант", - объясняет врач.

Со временем была доказана безопасность силиконовых имплантов. Американская FDA (Управление по продовольствию и медикаментам США - ред.) официально одобрила их использование.

Популярные мифы о маммопластике

Одно из распространенных опасений среди женщин, что после установки грудных имплантов они потеряют возможность кормить ребенка грудью. Однако это миф.

По словам хирурга, при правильно выполненной операции имплант устанавливают под грудную мышцу, минимизируя физическое воздействие на ткани молочной железы.

"Все мои пациентки, которым операция проведена по правильной методике, могут кормить грудью", - отмечает врач.

Таким образом сохраняется и возможность лактации, и чувствительность груди после увеличения.

Многие также считают, что после увеличения груди нельзя спать на животе или поднимать руки. Современные методики операций значительно облегчают восстановление, говорит Слоссер.

"Можно даже шампанское пить на второй день после операции. На бок они ложатся, как правило, на третий день после операции. А на животе не просто можно, а я настаиваю, чтобы они начинали лежать на твердой поверхности через месяц", - объясняет врач.

Также через месяц после операции снимаются все ограничения: можно заниматься спортом, спать в любом положении, вернуться к привычному образу жизни.

Восстановление после маммопластики обычно проходит легко: возможны лишь ощущение тяжести, легкие отеки или синяки, что является нормальным этапом реабилитации.