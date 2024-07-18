Истина посередине: диетолог рассказала, почему нельзя делить еду на "хорошую" и "плохую"

Все привыкли делить еду на "хорошую" и "плохую". Однако это не совсем правильно, ведь даже не совсем полезная пища может приносить другую пользу для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Натальи Самойленко.

Что следует знать о "хорошей" и "плохой" пище

По словам эксперта, не стоит делить еду на очень хорошую и плохую, ведь истина посередине.

В частности, можно находить компромиссы с любыми продуктами, но есть медицинские показания и в некоторых случаях следует ограничивать соль, потребление сахара или жареную пищу, если у человека есть какие-то проблемы со здоровьем.

Конечно, есть продукты, которые более нутритивно плотные, у которых больше полезных свойств. В них есть полноценный состав по белкам, жирам, углеводам, есть много витаминов и микроэлементов.

Конечно, такую пищу нужно считать более полезной. Но человеку очень сложно жить исключительно на полезных продуктах и некоторая вредная пища может эмоционально поддержать, и тогда человек получает какое-то удовольствие от пиццы или какой-нибудь пасты.

"Пусть такая еда будет в рационе. Будем считать, что в этих нутритивно бедных продуктах есть одна важная составляющая для здоровья - они улучшают настроение и это тоже лекарство", - рассказала Самойленко.

Поэтому можно миксовать полезную и не очень еду для того, чтобы иметь и удовольствие и пользу одновременно.

К чему на самом деле приводит разделение пищи

Вспомните детство: спрятанные конфеты всегда хотелось съесть гораздо сильнее, чем лежавшие на столе сладости. Подобный принцип применяется к любым жизненным ситуациям и особенно к пище.

Важно знать, чем агрессивнее вы запрещаете себе "вредную" пищу, тем сильнее вам ее хочется.

По словам диетолога, любые ограничения ведут к перееданию. Допустим, любите вы шоколад, но решаете, что в ближайший месяц есть его нельзя. А потом, добравшись до запретного, съедаете целую плитку или несколько.

Разделение продуктов формирует ограничительный тип нарушения пищевого поведения. Избегать следует только трансжиров, ведь такие продукты увеличивают риск развития атеросклероза и, соответственно, сердечно-сосудистых заболеваний. Трансжиры содержатся в маргарине, спредах, обезжиренных молочных продуктах, хлопьях для завтрака, в готовых полуфабрикатах.