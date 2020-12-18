Дослідники виявили у новонароджених антитіла до COVID-19

Антитіла до коронавірусу виявили у новонароджених, чиї мами були заражені COVID-19. Вчені з Сінгапуру з'ясували, що кількість антитіл у немовлят варіювалася і була вище у тих, чиї матері були інфіковані ближче до моменту пологів.

Результати дослідження були опубліковані 18 грудня. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що всі п'ять дітей, народжених жінками з коронавірусом в Сінгапурської мережі досліджень акушерства і гінекології, мали антитіла проти вірусу. При цьому дослідники поки точно не знають, який рівень захисту це може надати.

Результати дослідження 16 жінок показали, що більшість з них були інфіковані в легкій формі.

Також з'ясувалося, що більш серйозні реакції спостерігалися у літніх огрядних жінок, заражених COVID-19.

За словами дослідників, необхідний подальший моніторинг, щоб побачити, чи будуть знижуватися антитіла у міру дорослішання дітей.

Раніше лікарі розповіли, чи може коронавірус передатися дитині під час вагітності.

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