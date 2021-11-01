Як виправити помилки при отриманні COVID-сертифіката: найпростіші способи

Найчастіші помилки в отриманні сертифіката вакцинації, за словами НСЗУ - через реєстрацію пацієнта в медичній системі або через введення різних вакцин. Також зустрічаються помилки через неправильно введеної дати вакцинації.

Внесення даних про вакцинацію

Якщо є помилка на етапі внесення даних про вакцинацію – назва вакцини, дата вакцинації, то виправити її можна тільки за допомогою лікаря, який вносив ці дані. Потрібно звернутися до сімейного лікаря, до лікаря в пункті вакцинації, до фахівця, який проводив вакцинацію в мобільному пункт. З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Внесення даних про пацієнта в систему

Якщо помилка була допущена на етапі внесення даних про пацієнта в систему – це теж може стати причиною того, що сертифікат не генерується. Такі помилки бувають задовго до проведення вакцинації й можуть торкнутися дати народження, імені, особистої інформації. Виправити такі помилки може сімейний лікар або інший фахівець, який має доступ до даних до електронної системи охорони здоров'я. Зверніться до лікаря, який реєстрував вас в єдиній системі й важливо просто виправити помилку, а не створювати новий запис.

Різні типи вакцин

Якщо вакцинація була проведена різними типами вакцин така комбінація не була раніше затверджена в Україні, то сертифікат не генерується. Для того, щоб активувати сертифікат, потрібно схвалення МОЗ на поєднання саме цих вакцин. Зараз в Україні дозволені такі комбінації вакцин: AstraZeneca, CoviShield, Moderna, Comirnaty (Pfizer-BioNTech) для першої дози та Moderna або Comirnaty для другої дози.

Немає інформації в базі

Збій може з'явитися через те, що лікар ще не вніс інформацію про вакцинацію в систему. Зазвичай в "Дії" з'являється відповідне повідомлення про таку помилку.