Використовуйте обережно: Комаровський розвіяв популярні міфи про антибіотики

Євген Комаровський розвіяв кілька поширених міфів щодо застосування антибіотиків і дав корисні рекомендації, як не "посадити" своє здоров'я через марні фобії та на що потрібно звертати увагу при можливих побічних ефектах. Відомий педіатр у своєму Instagram також зазначив, що чимало оман про антибіотикотерапії виникають не стільки через бажання профілактики, скільки з метою продавців викачати більше грошей з кишень громадян.

Доктор Комаровський закликав використовувати антибіотики обережно та описав 8 популярних помилок.

Комаровський дав поради щодо використання антибіотиків (Ілюстративне фото: pixabay.com)

1 міф. Антибіотики діють на віруси.

При вірусних інфекціях антибіотики не діють, не допомагають і не покращують нічого, крім матеріального благополуччя виробників та продавців антибактеріальних засобів.

2 міф. Антибіотики "садять" імунітет.

Жоден з сучасних антибактеріальних засобів не має пригнічуючої дії на імунну систему. Не треба плутати причину і наслідок! У пригніченні імунітету винна хвороба, яка і послужила приводом для призначення антибіотикотерапії.

3 міф. Антибіотики мають профілактичний ефект при вірусних інфекціях.

Антибіотикотерапія не здатна зменшити ймовірність бактеріальних ускладнень. Ускладнення все одно виникають, але пов'язані вони з бактеріями, які вціліли після марно призначеного антибіотика. Отже, потрібен інший препарат, і цей "інший", як правило, помітно дорожче початкового - марного.

4 міф. Антибіотики бувають сильними і слабкими.

Часто силу антибіотика пов'язують із його здатністю спустошувати кишені та гаманці. Людям дуже хочеться вірити в те, що якщо антибіотик "А" в сто разів дорожчий, ніж антибіотик "Б", то він в сто разів ефективніший. Але це не так.

Євген Комаровський розвіяв популярні міфи про антибіотики (Фото: РБК-Україна)

"Всі дуже дорогі препарати використовуються лише в дуже серйозних і, на щастя, не дуже частих ситуаціях, коли конкретна хвороба викликана мікробом, стійким до дії більшості препаратів, коли має місце виражене зниження імунітету, коли стан настільки важкий, що потрібна дуже швидка і дуже ефективна допомога", - розповів Комаровський

5 міф. Разом із антибіотиками потрібно приймати протигрибкові препарати.

Кандидоз - як специфічний побічний ефект при антибіотикотерапії - цілком можливий, і його розвиток дійсно підлягає лікуванню з використанням антигрибкових засобів. Але жодних доказів того, що антигрибкові препарати надають профілактичну дію та зменшують ймовірність кандидозу, не існує. Для "профілактики" найчастіше застосовують (призначають) такі препарати, як ністатин і флуконазол.

У результаті пацієнт з'їдає непотрібні ліки; необґрунтовано витрачаються гроші; кандидоз (спричинений стійкими до даних ліків грибками) все одно виникає, тому треба призначати (купувати) інший засіб - сильніший, активніший і дорожчий.

6 міф. При прийомі антибіотика треба приймати ліки "для кишківника".

Пригнічення кишківникової флори, виражене настільки, що це потребує лікування, - явище досить рідкісне. Зустрічається воно при тривалому застосуванні антибіотиків широкого спектра дії, особливо тоді, коли прийом антибіотика супроводжується експериментами з харчуванням - насильницьким годуванням, зловживанням жирною їжею.

Тим не менш дієта у поєднанні з припиненням антибіотикотерапії - цілком достатнє лікування, оскільки кишківникова флора відновлюється досить швидко. Так, більшість капсул із "чарівними бактеріями" - це ліки з недоведеною ефективністю.

7 міф. Протиалергічні засоби обов'язкові при антибіотикотерапії.

Щодо цієї омани Комаровський навів приклад-пояснення:

"У хлопчика Петрика алергія на ампіцилін. Але ми цього ще не знаємо. Дитина з'їла таблетку ампіциліну, і через годину з'явилася свербляча висип, прийом антибіотика скасували. Другий варіант розвитку подій. Разом із ампіциліном хлопчикові дали протиалергічний препарат супрастин. Висип з'явився не відразу, а після третьої таблетки ампіциліну. Таким чином замість однієї таблетки протипоказаного для нього ампіциліну Петрик отримав три таблетки. Краще це чи гірше - питання риторичне. Резюме: алергія, пов'язана з прийомом антибіотиків, справді не рідкість", - розповів лікар вищої категорії.

Звідси важливе правило - препарат, що викликає алергічну реакцію, має бути негайно скасований і замінений препаратом іншої групи.

8 міф. Якщо після прийому антибіотика стало гірше - його слід негайно скасувати та замінити.

Під дією антибіотиків бактерії можуть руйнуватися, і це супроводжується викидом у кров так званим ендотоксинів. На викид ендотоксинів організм реагує ознобом, підвищенням температури тіла - все це в першу добу лікування проявляється як реальне погіршення стану. Такий розвиток подій одержав назву "ендотоксична реакція", і лікарів спеціально вчать тому, як відрізнити ендотоксичні реакції від неефективності препарату.

Резюме: якщо після проковтнутої таблетки або ін'єкції антибіотика підвищилася температура і почався озноб, то це зовсім не означає, що даний препарат не підходить і треба бігти до аптеки за іншим. Це означає, що треба порадитися з лікарем.