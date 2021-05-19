Виконавиця ролі Мальвіни померла від раку: кращі кадри з казки з дівчинкою з блакитним волоссям

Тетяна Анатоліївна померла в реанімації в лікарні в Москві.

"Онкологія. Майже 3 роки вона боролася, і ось, на жаль", - сказав Войтюк.

У Проценко діагностували рак у 2018 році, і після операції вона повернулася до звичайного життя.

Наразі не відомо, де і коли проведуть прощання і похорон.

Тетяна Проценко народилася 8 квітня 1968 року в Москві. Її батько очолював управління документальних фільмів Держкіно СРСР, а мати працювала диспетчером в аеропорту.

Проценко зізнавалася, що отримала роль дівчинки з блакитним волоссям Мальвіни абсолютно випадково - асистент режисера "Пригоди Буратіно" познайомився з нею в поїзді, запропонував пройти проби, після яких дівчинку затвердив вже режисер картини Леонід Нечаєв. Коли стрічка вийшла на екрани, Тетяні було всього сім років.

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Тетяна Анатоліївна закінчила кінознавче відділення ВДІКу, була членом Міжнародної федерації журналістів.

У Проценко залишилися двоє дітей: дочка Анна (від першого шлюбу) і син Володимир (від другого шлюбу). Вони теж вчилися акторському мистецтву. Нагадаємо також, що чоловік Тетяни Анатоліївни Олексієм Войтюком виконав роль Іванка у фільмі-казці "Після дощику в четвер" в 1985 році.

Тетяна Проценко, виконавиця ролі Мальвіни в "Пригодах Буратіно" (фото: twitter.com/good78news)