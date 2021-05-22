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Іспанія пускатиме лише вакцинованих українських туристів: названо дату

Автор: Styler

Іспанія дозволить в'їзд усім вакцинованим від COVID-19 туристам, в тому числі з країн, які не входять до ЄС, від 7 червня. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Педро Санчес.

Про це пише газета El Mundo.

З 24 травня Іспанія відкриє кордони для туристів з країн, що не входять до ЄС, але входять до списку країн з низьким ризиком зараження на COVID-19. В'їзд буде можливий без потреби надавати негативний ПЛР-тест на коронавірус.

До цього списку будуть включені Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія та Ізраїль.

Крім того, з 7 червня в країні запрацюють нові правила прийому іноземних громадян. Так, офіційно Іспанія пускатиме всіх вакцинованих мандрівників, незалежно від країни походження.

Які умови в'їзду

Головною вимогою є те, щоб мандрівники були щеплені вакцинами, схваленими Європейським регулятором (ЕМА) або Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Як заявив прем'єр-міністр, влада розраховує, що влітку до Іспанії приїдуть від 30% до 40% міжнародних туристів. До кінця року країна сподівається на те, що турпотік сягне 60-70%.

Крім того, європейські сертифікати вакцинації "дозволять, щоб цьогорічне літо було значно кращим для туристичної галузі, аніж 2020 року".

Як повідомляли раніше, в Іспанії дозволять вибирати COVID-вакцину для другого щеплення.

Нагадаємо, нещодавно Іспанія збільшила інтервал між першою і другою дозами вакцини COVID-19 компанії AstraZeneca до 16 тижнів для людей у віці до 60 років.

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