В Іспанії вирує убивчий шторм: жертвою стихії став українець

Шторм "Глорія" в Іспанії забрав життя п'ятьох людей, і серед жертв виявився громадянин України. Потужний циклон з низькими температурами і сильними снігопадами накрив східне узбережжя країни.

Тіло 55-річного українця без ознак життя виявили біля торгового центру у муніципалітеті Каркайшент (Валенсія). Як повідомляє Europa Press, причини смерті досліджують, але через те, що слідів насильства не було, правоохоронці вважають, що він загинув внаслідок погодних умов.

Першим загиблим через "Глорію" став 44-річний чоловік у муніципалітеті Аллер, недалеко від зимового курорту Сан-Ісідро (Леон).

Також через стихію у Педро Бернардо (Авіла) помер інший 63-річний чоловік з Мадрида - на нього впала черепиця через сильний вітер. Інцидент стався поряд з його будинком.

Вранці в результаті переохолодження в валенсійському місті Гандія в околицях парку Эстасьо померла 54-річна жінка без певного місця проживання. Також в Моіксенті (Валенсія) помер чоловік близько 70 років, що підтверджують джерела в Міністерстві охорони здоров'я, які вказали, що доведеться чекати розтину, щоб визначити точну причину смерті.

Шторм "Глорія" в Іспанії вирує на східному узбережжі

У Східній Іспанії через негоду і сильні снігопади влада п'яти провінцій оголосила високий рівень готовності до надзвичайної ситуації. У деяких районах пориви вітру сягали 130 км/год.

Через шторм "Глорія" залило вулиці іспанських міст

На морі піднялися хвилі до 7 м заввишки. Особливо сильно ураган вирує у Валенсії, Аліканте, на Ібіці та Форментері.

Шторм "Глорія" в Іспанії (Фото: twitter.com)

В одній лише провінції Аліканте було знеструмлено 20 тисяч будинків. У містечку Тосса-де-Мар вулиці заповнила величезна кількість піни.

Шторм "Глорія" в Іспанії заповнив вулиці міста потоками піни