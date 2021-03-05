Що може спотворити результат тесту на коронавірус: лікар зробив попередження

В Україні зростає кількість нових хворих з коронавірусом. За останні два дні медики фіксують стрибок захворювання і кількість хворих щодня знову перевищує 10 тисяч. В уряді не виключають введення нового карантину найближчим часом.

Відомий український лікар, керівник одного з медичних діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький нагадав українцям на своїй сторінці в Facebook , коли проявляються перші симптоми після зараження коронавірусом і як потрібно правильно проводити тестування.

"Як швидко після контакту з хворим на COVID-19 у мене з'являться перші симптоми? Найчастіше через 5-6 днів", - розповів Жиравецький і порекомендував не займатися самолікуванням, а відправлятися до лікаря після появи перших симптомів коронавірусу.

Він зауважив, що не варто перед тестуванням проводити певні маніпуляції, бо це може спотворити результат.

"При появі перших симптомів робіть тест на антиген або ПЛР-тест на COVID-19. ПЛР-тест більш чутливий. Вживання їжі або закапування носа не може зробити ці тести позитивними, а навпаки – може показати, що вірусу у вас немає. Тому перед тестом прислухайтеся до рекомендацій, які є на сайті лабораторій. Якщо у вас тест виявився позитивним, то повідомте про це вашого сімейного лікаря", - додав медик.