Скалічив батько: хлопчик під Одесою просить гроші на ампутацію ноги (фото)

Українців просять допомогти школяреві з Ізмаїла під Одесою, якому потрібно провести операцію по ампутації ноги. Ще в дитинстві п'яний опец травмував Павла, відтоді він переніс 7 операцій, але через брак грошей потрібну медичну допомогу не отримав. Тепер йому потрібна тільки така радикальна міра, розповів Данило Слободенюк на своїй сторінці в Facebook.

Хлопчик просить милостиню біля входу до одного з торговельних центрів. Чоловік не залишився байдужим і розпитав про біду.

Павло - житель села Багате - розповів, що ще в дитинстві батько сп'яну сильно вдарив його по нозі. Дитині кілька разів робили операцію, але в результаті через важке матеріальне становище дійшло до того, що потрібно ампутувати ногу трохи вище коліна.

Хлопчик Павло збирає гроші на операцію (фото з Facebook-сторінки Данила Слободенюка)

"Після чого потрібен спеціальний протез. Все це коштує близько 120 тисяч гривень. У нього таких грошей немає, тому він приїхав до міста до бабусі, стоїть з написом і просить гроші. Таким способом хоче накопичити на операцію і протез", - йдеться у публікації.

Мама хлопчика працює поденно в теплицях, грошей родині не вистачає, і сам хлопчик змушений економити на їжі.

"Він вже зібрав близько 8 тис сам, але цього дуже мало. Він стоїть кожен день після обіду біля "Копійки". Так що можна підходити, не соромитися. Також є ідея організувати збір грошей. Я думаю в наших силах змінити життя хлопця на краще! Сума не така вже велика!?" - запропонував Слободенюк.

Як пише місцеве видання Usionline.com, долею хлопця зацікавилися ізмаїльські благодійники з фонду соцдопомоги "Крила надії".

Фото: фонд соцдопомоги "Крила надії"

"Вони запросили хлопчика в офіс і найближчим часом хочуть познайомитися з його мамою і почати збір грошей на його операцію", - повідомляється в публікації.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров звернулися до українців із проханням допомогти хлопчикуі з Броварів.

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Донецькій області затримали шахрая, який зателефонував батькові хворої дівчини і, представившись волонтером Червоного Хреста, дізнався конфіденційні банківські дані. Шахрай проник в електронний банківський кабінет власника рахунку і перевів гроші з чужої картки на дев'ять відкритих ними рахунків.

Також ми писали про те, що під Києвом на атракціонах в Аквапарку ВишГора дитина отримала серйозну травму ніг, а серед персоналу комплексу відпочинку не знайшлося жодної людини, яка могла б допомогти дівчинці.