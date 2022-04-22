RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Ірпені троє окупантів на очах у дівчини зґвалтували і вбили маму і 15-річну сестричку

Колаж РБК-Україна: Згвалтування
Автор: Світлана Мащенко

В Ірпені троє російських окупантів били і гвалтували жінку та її 15-річну доньку. Потім їх вбили. Все це відбувалося на очах іншої, 17-річної доньки загиблої.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

За словами Денісовою, дівчина та її бабуся звернулися на спеціальну телефонну лінію "Уповноваженого для надання конфіденційної психологічної допомоги". Вони ж дали дозвіл на публікацію цієї історії.

Дівчина, яка вижила, протягом чотирьох днів жила з тілами рідних в домі, адже була в стані психологічного шоку. Після звільнення міста вона змогла доїхати до бабусі.

"В Ірпені троє рашистських окупантів на очах дівчини зґвалтували її маму та молодшу сестру, 15 років. З особливою жорстокістю били і ґвалтували. Обидві мертві", - пише Денісова.

Дівчина розповіла, що поки рідних вбивали, її тримали, але не чіпали, "бо я потвора". Їй сказали: "живи та передай іншим".

Наразі з дівчиною працюють психологи.

За перші два тижні роботи (з 1 квітня) на спецлінію звернулися понад 400 осіб. Більшість дзвінків від мешканців звільнених міст на Київщині - Бучі, Ірпеня, Гостомеля.

Раніше ми писали про жахливий випадок зґвалтування окупантами жінки в Богданівці Київської області.

Читайте РБК-Україна в Google News
изнасилование