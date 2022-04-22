В Ірпені троє окупантів на очах у дівчини зґвалтували і вбили маму і 15-річну сестричку

За словами Денісовою, дівчина та її бабуся звернулися на спеціальну телефонну лінію "Уповноваженого для надання конфіденційної психологічної допомоги". Вони ж дали дозвіл на публікацію цієї історії.

Дівчина, яка вижила, протягом чотирьох днів жила з тілами рідних в домі, адже була в стані психологічного шоку. Після звільнення міста вона змогла доїхати до бабусі.

"В Ірпені троє рашистських окупантів на очах дівчини зґвалтували її маму та молодшу сестру, 15 років. З особливою жорстокістю били і ґвалтували. Обидві мертві", - пише Денісова.

Дівчина розповіла, що поки рідних вбивали, її тримали, але не чіпали, "бо я потвора". Їй сказали: "живи та передай іншим".

Наразі з дівчиною працюють психологи.

За перші два тижні роботи (з 1 квітня) на спецлінію звернулися понад 400 осіб. Більшість дзвінків від мешканців звільнених міст на Київщині - Бучі, Ірпеня, Гостомеля.