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В Ірпені окупанти спалили тисячі Біблій і знищили християнську місію

Фото: В Ірпені окупанти спалили тисячі Біблій (facebook.com/magdych)
Автор: Світлана Мащенко

В місті Ірпінь окупанти спалили тисячі Біблій і знищили будівлю протестантської християнської місії.

Про це повідомив заступник командира роти батальйону ОУН, пастор протестантської церкви Олег Магдич.

Ці дії були вчинені українськими військовими ще 5 квітня по вулиці Виговського, 1, біля християнської місії "Євразія". Подробиці пастор розповів нещодавно.

"Дії рашистів настільки безглузді, що коли українці публікують докази їхніх звірств, у багатьох виникають сумніви, мовляв, навіть для них це занадто, а тому це спланований фейк", - говориться в повідомленні.

Фото: В Ірпені окупанти спалили тисячі Біблій і християнську місію (facebook.com/magdych)

За словами Магдича, це сталося біля будівлі християнської місії Євразія, яку російські окупанти вщент зруйнували. Поруч із нею на подвір'ї стояла "газелька", в яку були завантажені нові заповіти. Окупанти їх вивантажили й спалили. Автівку тільки розстріляли.

Пастор говорить, що мотивами окупантів було те, що протестантизм - не російська православна церква. А для них, все, що не РПЦ - ворог.

Раніше ми писали, що в Ірпені окупанти в одному з будинків їли прямо з собачого казанка.

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Ирпень