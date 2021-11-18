Ірина Федишин розповіла про трагедію в родині

"Сьогодні у нас сумні новини... відійшов від нас наш дідусь Антон... а ще в липні ми святкували його 80-річчя. Сумуємо... вічна пам'ять ... спочивайте з Богом", - написала артистка.

Дідусь Ірини Федишин (фото: facebook.com/iryna.fedyshyn.7)

Співачка також опублікувала кілька знімків з родичем, включаючи фото з його дня народження.

Дідусь Ірини Федишин (фото: facebook.com/iryna.fedyshyn.7)

Пізніше в Instagram вона написала про те, що дідуся поховали сьогодні, 18 листопада.

Шанувальники і колеги співачки висловили свої співчуття і слова підтримки.