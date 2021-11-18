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Ірина Федишин розповіла про трагедію в родині

Автор: Роман Мирончук

Ірина Федишин розповіла своїм шанувальникам про сумну новину в родині. Справа в тому, що помер її 80-річний дідусь.

Про це відома українська співачка повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні у нас сумні новини... відійшов від нас наш дідусь Антон... а ще в липні ми святкували його 80-річчя. Сумуємо... вічна пам'ять ... спочивайте з Богом", - написала артистка.

Дідусь Ірини Федишин (фото: facebook.com/iryna.fedyshyn.7)

Співачка також опублікувала кілька знімків з родичем, включаючи фото з його дня народження.

Дідусь Ірини Федишин (фото: facebook.com/iryna.fedyshyn.7)

Пізніше в Instagram вона написала про те, що дідуся поховали сьогодні, 18 листопада.

Шанувальники і колеги співачки висловили свої співчуття і слова підтримки.

  • Мої співчуття... світла пам'ять дідусеві;
  • Співчуваю ... світла пам'ять;
  • Іруся ... найщиріші співчуття пам'ятаю, яке щастя ви йому подарували. Світла пам'ять ... помолимося все про його душу;
  • Світла пам'ять. Нехай Господь дарує розраду вашому серцю!

Нагадаємо, від коронавірусу помер знаменитий український спортсмен Анатолій Бондаренко, який був багаторазовим чемпіоном Європи. Чоловік пішов з життя у віці 77 років.

Бондаренко був п'ятикратним чемпіоном Європи з дзюдо, і шестиразовим чемпіоном СРСР з самбо.

Ми також писали про те, що помер знаменитий актор Ігор Бондаренко, який був зіркою "Кармеліти " і "Щасливі разом".

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Ірина Федишин