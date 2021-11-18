Ірина Федишин розповіла про трагедію в родині

Ірина Федишин розповіла своїм шанувальникам про сумну новину в родині. Справа в тому, що помер її 80-річний дідусь.
Про це відома українська співачка повідомила на своїй сторінці в Facebook.
"Сьогодні у нас сумні новини... відійшов від нас наш дідусь Антон... а ще в липні ми святкували його 80-річчя. Сумуємо... вічна пам'ять ... спочивайте з Богом", - написала артистка.
Дідусь Ірини Федишин (фото: facebook.com/iryna.fedyshyn.7)
Співачка також опублікувала кілька знімків з родичем, включаючи фото з його дня народження.
Дідусь Ірини Федишин (фото: facebook.com/iryna.fedyshyn.7)
Пізніше в Instagram вона написала про те, що дідуся поховали сьогодні, 18 листопада.
Шанувальники і колеги співачки висловили свої співчуття і слова підтримки.
Нагадаємо, від коронавірусу помер знаменитий український спортсмен Анатолій Бондаренко, який був багаторазовим чемпіоном Європи. Чоловік пішов з життя у віці 77 років.
Бондаренко був п'ятикратним чемпіоном Європи з дзюдо, і шестиразовим чемпіоном СРСР з самбо.
Ми також писали про те, що помер знаменитий актор Ігор Бондаренко, який був зіркою "Кармеліти " і "Щасливі разом".