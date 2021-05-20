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Ірина Білик розповіла про свої пластичні операції: мені здавалося, я негарна!

Автор: Людмила Жукова

Українська зірка Ірина Білик відверто розповіла, що з початку 90-их неодноразово лягала під ніж пластичних хірургів. Справа в тому, що поп-діва сильно комплексувала з приводу своєї зовнішності після народження дитини.

Про це артистка повідала журналістам "Викриття" на телеканалі KYIV. LIVE .

Серед проведених операцій у співачки - ринопластика, виправлення форми очей, а також овалу обличчя. Губи співачка час від часу підколює гіалуроновою кислотою.

Першу операцію Ірина зробила в 1999 році. Тоді їй поправили розріз очей.

"Мені здавалося, що я така негарна! Ще мої колеги з мене знущалися, що я народила і вже не повернуся до колишньої форми. У мене весь час були нависаючі очі, як-ніби я плачу. Це у мене від тата", - поділилася виконавиця.

Потім співачка вирішила виправити горбинку носа, але хірург зробив це досить непомітно.

Експерт в області пластики розповів, що проаналізувавши зовнішність Ірини зразка 2000-их, можна побачити, що тоді у неї був дуже чітко-підтягнутий овал обличчя. За його словами, все було зроблено дуже якісно.

Крім втручання пластичних хірургів, співачка практикує якісний косметичний догляд, зазначив пластичний хірург Сергій Дербак.

"Щоб залишатися молодою після 30 кожна жінка потребує допомоги косметолога. У Ірини хороша шкіра. Не виключено, що в її догляді присутні ін'єкції гіалуронової кислоти", - прокоментував Сергій.

51-річна Ірина Білик щодня стежить за своєю зовнішністю, щоб залишатися молодою.

Ірина Білик розповіла про пластику

Як ми раніше писали, Ірина Білик зробила пластику після зустрічі з Кучмою.

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Новини України Ірина Білик