В Ірані розбився український Boeing 737: всі подробиці та версії трагедії (відео)

В Ірані розбився літак Boeing 737 української авіакомпанії МАУ, на борту якого знаходилися 180 пасажирів та членів екіпажу. Трагедія сталася 8 січня біля аеропорту Імама Хомейні біля столиці країни Тегерана.

Авіакатастрофа сталася незабаром після зльоту, зазначає Reuters із посиланням на іранське офіційне інформагентство IRNA. Відповідну інформацію підтвердило керівництво повітряної гавані.

В Ірані офіційно підтвердили загибель всіх 167 пасажирів рейсу 752 "Тегеран - Київ" літака Boeing-737.

Українське посольство в Ірані сказало CNN, що збирає список загиблих пасажирів.

Катастрофа літака МАУ в Ірані (Фото: скрін facebook.com)

У мережі вже з'явилося відео НП та фото з місця аварії.

"Фотографії того, що залишилося від уламків українського літака, мало залишилося, за даними іранських ЗМІ, дуже малоймовірно, що хто-небудь вижив", - пише журналіст BBC Алі Хашем в Twitter.

Катастрофа літака МАУ в Ірані (Фото: twitter.com/alihashem_tv)

На кадрах видно, як "Боїнг" різко знижується, а після зіткнення з землею з'являється яскравий спалах.

Відео: В Ірані впав український літак Boeing 737

Згідно з озвученою офіційною версією, авіакатастрофа сталася з технічних причин. Про це передає телеканал CNN.

В Ірані впав український літак Boeing 737 (Відео: twitter.com/avincidents)

На борту українського літака Boeing 737 перебували 180 осіб (Відео: twitter.com/GBNReports)

У той же час йорданське видання Al-hadath пише про те, що літак міг бути випадково збитий іранської ракетою.

При цьому підтвердження даної інформації не наводиться.

В Ірані впав український літак Boeing 737 (Фото: twitter.com)

Як передає іранський Червоний Півмісяць, в результаті авіакатастрофи рейсу 752 загинули всі, хто був на борту лайнера.

В Ірані впав український літак Boeing 737 (Фото: twitter.com/Vitauskas_A)

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2019 у Казахстані сталася катастрофа літака Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 людей. Літак вилетів з аеропорту Алма-Ати і прямував в Нур-Султан. При зльоті він втратив висоту, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховим будинком.

Також повідомлялося, що 27 грудня в авіакатастрофі в Казахстані загинули 12 людей, ще близько 70 постраждали. На борту літака були два громадянина України, вони вижили і перебувають в лікарні.