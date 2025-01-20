iPhone SE 4 угрожает Android-смартфонам среднего класса уникальной функцией: подробности

В прошлом году Apple Intelligence стал доступен только на флагманских устройствах компании, включая интеграцию ChatGPT, Genmoji, Writing Tools и другие возможности. Это оставило большинство пользователей iOS без этих функций, так как они требуют iPhone 16 или 15 Pro.

Новый iPhone SE 4, согласно отчету Bloomberg, станет первым устройством в своей серии с поддержкой Apple Intelligence. Ожидается, что он будет оснащен чипом A17 Pro или A18, 8 ГБ ОЗУ и предложит такие возможности, как генерация изображений, интеграция ChatGPT с Siri, улучшенные инструменты для работы с текстом и фото.

Кроме того, прогнозируется обновление аппаратного обеспечения: OLED-дисплей, поддержка Face ID, 48-мегапиксельная камера и новый корпус.

Apple Intelligence и все эти улучшения могут повысить цену устройства, но она, вероятно, останется ниже 500 долларов. Apple уже отмечает уменьшение запасов iPhone SE 3, что указывает на скорый запуск iPhone SE 4, возможно, в марте.

Для пользователей, ищущих ИИ-функции, это может стать лучшим выбором в своем ценовом диапазоне, особенно на фоне ограниченных опций среди Android-устройств.