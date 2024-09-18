За сколько можно купить iPhone 16 в Украине: обзор цен

Начало продаж iPhone 16 в Украине

В Украине продажи новых моделей обычно стартуют через несколько недель после глобальной презентации. При этом многие магазины могут предлагать предварительный заказ, что позволяет приобрести смартфон еще до официального старта продаж.

Предзаказать iPhone в Украине можно будет ориентировочно с 20 сентября. Сама продажа новых смартфонов может начаться с 27 сентября, сообщили Forbes в пресс-службах ритейлеров "Фокстрот", Comfy, "Алло" и Rozetka.

Цены на разные версии линейки iPhone 16

iPhone 16

Стоимость базовой модели iPhone 16 с объемом памяти 128 ГБ начинается от 42 199 гривен, а верхняя планка цен достигает 59 999 гривен. За 256 ГБ придется заплатить от 46 699 гривен, а за 512 ГБ - от 58 399 до 66 319 гривен.

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iPhone 16 Plus

Стоимость iPhone 16 Plus начинается от 46 999 гривен за версию 128 ГБ памяти и может достигать 65 199 гривен за модель с максимальным объемом памяти 512 ГБ. Модель с 256 ГБ памяти оценивается в 52 599 гривен.

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iPhone 16 Pro

Модель iPhone 16 Pro предлагает широкий выбор конфигураций на любой вкус и кошелек. Стоимость базовой версии в размере 128 ГБ памяти варьируется от 55 699 до 64 179 гривен.

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Модель с 256 ГБ памяти обойдется в сумму от 61 099 до 70 609 гривен, а топовая версия с 512 ГБ памяти доступна по цене от 71 899 до 80 399 гривен.

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Стоимость модели на 1 ТБ памяти доступна от 80 899 до 89 999 гривен.

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iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max предлагает широкий диапазон цен в зависимости от объема памяти. Модель с 256 ГБ обойдется от 66 099 до 80 159 гривен, версия с 512 ГБ - от 77 699 до 86 669 гривен, а топовая модель с 1 ТБ памяти доступна по цене от 89 399 до 93 339 гривен.

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Что будет с ценами на старые модели iPhone после выхода новинки?

С появлением iPhone 16 ожидается традиционное снижение цен на старые модели iPhone. В частности, цена на iPhone 15 может уменьшиться на 10-15 процентов, а на еще более старые модели, такие как iPhone 14 или iPhone 13, скидки могут быть еще больше.

Важно отметить, что старые модели остаются популярными среди украинских пользователей, поэтому магазины могут делать специальные акционные предложения для ускорения продажи остатков предыдущих поколений.

В то же время, некоторые продавцы могут быстро распродать популярные модели, такие как iPhone 15, поскольку многие пользователи выбирают эту модель как более выгодную альтернативу iPhone 16.