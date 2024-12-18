Интимность и поддержка: "Холостяк" Терен рассекретил, что для него важно в отношениях

Военный-ветеран Александр Будько з позывным "Терен" - главный герой нового сезона реалити-шоу про любовь "Холостяк", недавно поставивший на место людей, которые сплетничают про его ранение и потерю ног , на этот разоткровенничался про топ-5 самых важных вещей в отношениях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его новый пост в Instagram .

По словам Терена, для него огромную роль играют общение, эмоциональная поддержка, принятие, совместное развитие и интимность.

"Открытый и честный диалог всегда помогает разрешить конфликты, если они возникают. Часто бывает так, что меня что-то волнует, и я начинаю надумывать лишнее, придумывая то, чего нет, потому что не решаюсь спросить", - отметил холостяк.

Также он отметил, что важно находить в себе смелость обсудить то, что тебя волнует, с партнером.

"Не всегда легко спокойно реагировать на определенные слова или действия партнерши, особенно учитывая мою импульсивность. Но я стараюсь держать себя в руках и быть поддержкой для нее, особенно в сложные моменты. В то же время, важно вместе радоваться прекрасным событиям, разделяя счастливые эмоции", - отметил он, поясняя, что для него значит эмоциональная поддержка.

Затем ветеран войны написал, что важно принимать человека таким, какой он есть, ведь идеальных людей не существует.

Главный герой "Холостяка" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

"Для меня важно принимать эти особенности, потому что именно они делают мою партнершу такой, которую я люблю. Каждый новый момент только придает глубины нашим отношениям", - подчеркнул Александр Будько.

Далее Терен продолжил и написал, что не менее важно, чтобы каждый человек, будучи в отношениях развивался.

"Не менее важно находить время для собственного развития и одновременно поддерживать стремление к росту партнерши. При этом очень ценно иметь точки соприкосновения — моменты, когда мы развиваемся как пара", - отметил он.

Последним пунктом он отметил интимность. Для Терена это не только физическая, но и эмоциональная связь.

"Важно находить моменты, когда можно обнять друг друга, поделиться тайнами, мыслями или мечтами. А физическая близость, в свою очередь, еще больше укрепляет эмоциональную связь и нашу любовь", - подытожил он.

Александр "Терен" Будько (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Отметим, что Терен - военный, ветеран, общественный деятель, автор книги "История упрямого мужчины" и участник сборной Invictus Games.

Недавно он рассказал о первом сексе после ранения и потери ног. Холостяк честно признался, что сначала не мог даже думать о таком, так как его постоянно преследовала боль. Однако на тот момент Александр был в отношениях, и его девушка очень поддерживала его и заботилась. Постепенно к нему вернулось влечение.

Также ветеран войны не стал молчать, когда блогерша Таня Пренткович высказалась в его адрес и людей с инвалидностью.

Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)