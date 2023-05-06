Интимные секреты украинцев: какие любовные традиции были у наших предков

Какой была интимная жизнь наших предков

В изучении интимной жизни украинцев этнографам очень помогает исследование эротического (срамного) фольклора. В нем описаны все виды секса - и классический, и оральный, и анальный. Срамные песни пели во время обряда Коморы - тогда молодожёнов закрывали в комнате, где должен был состояться первый половой акт, в то время свадебные гости ждали за дверью.

Считается, что такие песни были как устное пособие для молодых, что подсказывало, что и как нужно делать в брачную ночь.

По данным этнографов, в древности для предотвращения беременности пары применяли прерывание полового акта. Также отмечают, что поскольку украинцы жили тогда в тесных домах, где было много родственников, поэтому близость у них могла случиться где-нибудь - в лесу, на сене, у реки. Современный вариант интима - в постели, для наших предков был бы большой романтикой.

Гигиене уделяли особое внимание, хотя мылом почти не пользовались, считая его панской выдумкой. Предпочтение отдавали отварам трав.

Нижнего белья в те времена тоже не было. Женщины во время критических дней носили несколько рубашек, а поверх - юбку и фартук, поэтому пятен не было видно.

В каком возрасте начинали жить половой жизнью

Половую жизнь начинали в 15-18 лет и прекращали ее рано. Считалось, что если уж в семье рождались внуки, то старшему поколению сексом заниматься не подобало.

То есть, если девушка в 17 лет родила дочь, а она тоже родила ребенка в 17 лет, то женщина в возрасте 34 лет уже становилась бабой. Тогда супругам уже неприлично было даже спать вместе.

А если они продолжали жить половой жизнью, над ними смеялись, мол, никак дед с бабой не могут успокоиться. Детей, в этом возрасте рожденных называли бабьими.

По современным меркам это очень раннее завершение половой жизни. Но в то время женщины много рожали и тяжело работали, поэтому вполне вероятно, что в 35 лет им больше не хотелось интима.

Характерны ли были ласки

Существовал обряд "притулы" - это сексуальная игра, когда парню разрешалось "обмочить кончика", то есть это неполный половой акт, без дефлорации. Такие игры были нечастыми и они не одобрялись обществом и церковью, потому что именно после "притулы" девушки чаще всего становились покрытиями.

До бракосочетания девушки в большинстве случаев ничего не знали о половой жизни, и часто теряли целомудрие или по неосведомленности и непониманию, что и как должно происходить.

Ребята, которые во время "притулы перешли границу", обычно никакого наказания не получали. Не зря в народе говорили "на козаку нема знаку".

Если знали, что парень и девушка были парой и уже некоторое время вместе ночевали, и скорее всего беременность наступила именно от этого парня, то громада могла обратиться к родителям, чтобы те заставили жениться.

Но если родители жениха были против такой невестки, то девушка никак не могла доказать, что носит ребенка от их сына. Тот парень спокойно мог жениться на другой, а его бывшая девушка становилась покрыткой. А это считалось позором едва ли не на всю жизнь.

Картина К.А. Трутовского "На сеннике", 1872 г. (фото: Википедия)

Могли ли украинцы разводится

Развод разрешался, если кто-то из супругов терял разум и становился непригодным для семейной жизни. Или когда мужчина не мог выполнять интимные обязательства и у супругов не было детей. Но даже в этом случае женщине было нелегко получить развод, потому что ее запугивали родственники мужа.

Также есть предположение, что мужчины, которые не спали со своими женами, были гомосексуалистами. Но поскольку этнографические исследования проводили интеллигенты, то они об этом у селян не спрашивали и потому материала по этой теме вообще нет.

Исследователи отмечают, что ввиду правил традиционного общества, даже если кто-то имел такое врожденное влечение, на практике это реализовать было очень трудно.

Как относились к прелюбодеянию

К прелюбодеянию относились плохо. Общество более-менее прощало такие отношения, если была большая разница в возрасте, например, он стар, а она молода и заводит себе парня для любовных встреч. Главное было не устраивать скандалов, не бросать семью.

В других случаях, если изменял мужчина, считалось, что жена должна смириться с этим, просто не замечать, не упрекать и не скандалить. Такие женщины считались мудрыми.

Но уже женщине прелюбодеяние не прощали. Мужья часто могли избить жен за измену, а вот женщины никогда не избивали мужчин за это.