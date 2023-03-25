Интимные секреты, которые знают только счастливые пары

Со временем количество секса может уменьшаться, но качество растет

В длительных отношениях пары обычно реже занимаются сексом, чем в первые месяцы и годы. И это нормально, если вы не теряете качество: изучаете и делаете то, что заводит вашего партнера, экспериментируете.

Ничей оргазм не важнее другого

Если вы думаете, что ваш оргазм важнее его, это может привести к проблемам в отношениях. В счастливом паре каждый из партнеров рад сделать приятно другому, потому что от этого и ему хорошо.

Вы многое теряете, если не экспериментируете

Такова человеческая сущность, что трудно оставаться сексуально заинтересованным в одном человеке всю жизнь. Поэтому нужно разнообразить секс чем-то другим.

Не зацикливайтесь на оргазме

Во-первых, ищите новые способы довести партнера до оргазма и получить его даже если вы знаете, как это сделать проверенным методом за 5 минут. А во-вторых, не забывайте об эмоциональной и чувственной составляющей секса.

Не используйте cекс как оружие в отношениях

Не шантажируйте сексом. Вы не должны им заниматься, когда у вас нет настроения. Но если вы сдерживаетесь, просто, чтобы доказать свою правоту или показать обиду - это неправильно.