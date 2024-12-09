Интимные фото и видео Асти "слили" в сеть. Предательнице пришлось оправдываться

Скандальная певица Анна Асти, которая предала Украину и перешла на сторону страны-агрессора, попала в громкий скандал. Неизвестные "слили" в сеть фото и видео, которые она едва ли хотела показать публике.

Что известно о скандале и как Асти отреагировала на "слив", рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Анна Асти опозорилась в сети

Так, недавно СМИ и Telegram-каналы "взорвались" заголовками о том, что интимные фото Асти попали в сеть. На снимках предательница позировала обнаженной.

Однако куда больше внимание получило видео. Как утверждается, на нем сама певица. Неизвестный мужчина снял половой акт с якобы Asti (ее лица не видно). И пользователи утверждают, что это именно она, так как заметили родинки и тату, которые есть у Анны.

Примечательно, что у Асти есть муж. И на видео точно не он, как утверждают комментаторы. Все дело в том, что у избранника скандальной певицы рука "забита" татуировками. А у мужчины с видео их нет.

Анна Asti (фото: росСМИ)

Реакция Асти

Певица пыталась отмалчиваться, однако ей все же пришлось хоть как-то прокомментировать скандальный "слив".

Она заявила, что "стала жертвой преступников, которые незаконно проникли в ее телефон и украли личную информацию". Певица подтвердила, что на фото действительно она.

Однако предательница утверждает, что видео "ей не принадлежит". Помимо этого, Asti утверждает, что последние полгода она "переживала настоящий кошмар". По словам Анны, кто-то пытался подорвать ее репутацию.

"Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь. У нас все в порядке. Мы рядом, любим друг друга и вместе преодолеваем это испытание. Мы просим уважать нашу приватность и прекратить распространять эти материалы", - написала она.

Помимо этого, опальная артистка умоляет СМИ не распространять информацию о "сливе". Из-за всего этого она боится "сойти с ума".

Асти отреагировала на скандальный "слив" (фото: росСМИ)

Кто такая Анна Asti

Певица из Черкасс выступала как в Украине, так и в РФ. За несколько лет до начала полномасштабной войны она получила вид на жительство и почти все время проводила на территории страны-агрессора.

А в феврале 2022 года Асти приехала в Украину, здесь она планировала снимать клип. 24 февраля, когда РФ начала полномасштабную войну, певица пряталась от ракет в убежище, а затем сбежала из Украины вместе со своим мужем. Потом она отправилась в РФ.

Предательница ничего не говорит о войне, не осуждает путинский режим и не поддерживает Украину. Вместо этого Асти получила российское гражданство и теперь платит налоги в казну страны-агрессора.