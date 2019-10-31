Інтим в Раді: топ найгучніших секс-скандалів у 2019 році

Верховна Рада дев'ятого скликання пропрацювала всього два місяці, але вже встигла вскочити в ряд скандалів, деякі з яких мають досить пікантне забарвлення. Найголовніші секс-скандали від новообраних нардепів - в матеріалі Styler.

У наш час особисте життя сучасних нардепів все частіше стає загальним надбанням завдяки прогресу - наявності у кожного смартфонів і високоякісним фото і відеокамер журналістів.

Але народні обранці, прерасно знаючи, що вся особиста переписка може бути розголошена, продовжують ігнорувати небезпеку.

"Зелена кнопочка" Криворучкіна

47-річна нардеп від "Слуги народу" Олена Криворучкіна була першою, інтимне листування якої "підірвало" громадськість. Ще у вересні фотографи зняли її листування з якимсь чоловіком, якого вона лаконічно підписала "Коханий". А він Криворучкіну ласкаво називав "зелена кнопочка".

Найгучніші секс-скандали в Раді 2019 (Олена Криворучкіна, фото соцмережі, Страна)

Сталося все у вересні під час голосування за зняття депутатської недоторканності.

"Недоторканність зняли. Тепер хочу кохатися з тобою день і ніч", - такий був пристрасний посил "Коханому" від Криворучкіної.

Полуничка з натяком на нетрадиційну орієнтацію

Народний депутат від "Слуги народу" Анатолій Остапенко потрапив в незручну ситуацію через дивне листування з чоловіком. Під час засідання парламентарій спілкувався з якимось Льошею Сільченко.

Співрозмовники домовлялися про завтрашню зустріч, на яку Льошу запросили прийти "в трусах", на що той відповів: "трах*ть себе не дам".

Найгучніші секс-скандали в Раді 2019 (Анатолій Остапенко, фото: facebook.com/anon.wm)

Ківа - зірка Pornhub

Одіозний Ілля Ківа потрапив в небувалий скандал після відео, зробленого журналістами. Спілкування нардепа від ОПЗЖ з моделлю з Одеси закінчилося дивними рухами, якими Ківа довго і наполегливо поправляв щось у штанях.

Найгучніші секс-скандали в Раді 2019 (Ілля Ківа, відео: YouTube/TVgolosnaroda)

Пізніше сам Ківа сказав, що це монтаж, і всі чоловіки так роблять, якщо є що поправляти. Варто відзначити, що ролик з Ківою навіть потрапив на канал Pornhub, але відео там не стало настільки популярним, як опубліковане в Україні (понад 2 млн переглядів).

100 $ за годину від Богдана Яременка

Останнім і, мабуть, найбільш гучним скандалом, стало замовляння повії нардепом "Слуги народу" і екс-дипломатом 48-річним Богданом Яременко.

30 жовтня у ЗМІ потрапили знімки, як Яременко спілкується у чаті інтим-знайомств онлайн, а також обговорює умови зустрічі з повією.

"Привіт. Твоє місце. Захищений секс, класика і орал. Анальний - табу. Година - 100 доларів. Дві години - 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна", - такою була відповідь якоїсь дівчини на запит Яременка.

Найгучніші секс-скандали в Раді 2019 (Богдан Яременко, фото: Bykvu)

Варто відзначити, що нардеп тут же назвав листування провокацією для журналістів. Мовляв, він вирішив спеціально підкинути пресі інфопривід.

Найгучніші секс-скандали в Раді 2019 (Богдан Яременко, скрін: facebook.com/bohdan.yaremenko)

Але в ЗМІ з'явилися "новинки від Яременко": відеозапис, на якому нардеп лайкає собі "половинку" в Tinder, а також нова порція особистого листування. В одній з них Яременко питає, скільки дівчині потрібно грошей в місяць, а в іншій чесно розповідає, що одружений.

Найгучніші секс-скандали в Раді 2019 (Богдан Яременко, фото: Bykvu)

Найгучніші секс-скандали в Раді 2019 (Богдан Яременко, відео: Bykvu)

Пізніше Богдан Яременко видаляє попередній пост і просить вибачення у дружини, дітей, фракції, президента.

Найгучніші секс-скандали в Раді 2019 (Богдан Яременко, скрін: facebook.com/bohdan.yaremenko)

Як з'ясувалося, таке покаяння з'явилося неспроста. Яременку написав пранкер, який представився генпрокурором Русланом Рябошапкою. "Прокурор" сказав, що президент дуже незадоволений і вимагав, щоб Яременко публічно вибачився.

Найгучніші секс-скандали в Раді 2019 (Богдан Яременко, фото: Страна)