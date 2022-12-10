Интим во время беременности: в каких случаях это категорически запрещено

После наступления беременности меняется не только тело женщины, но и отношения с партнером. Некоторые пары испытывают охлаждение друг к другу, а некоторые переживают пик интимной жизни. Женщина чувствует себя более женственной, грудь увеличивается, бедра округляются.
Как бы то ни было, часто партнеры отказываются от интима, ведь боятся навредить будущему ребенку. Но верно ли это мнение?
Об этом рассказали в Telegram-канале Сексология.
Врачи говорят, что сексом заниматься во время беременности можно, но с осторожностью.
Естественно, от неких поз придется отрешиться, как и от жестких приемчиков, если вы такое любили до беременности.
В любом случае, вам нужно проконсультироваться с вашим гинекологом, ведь каждая беременность уникальна.
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