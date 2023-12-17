Идеальный способ похудения? Тренер Луценко назвала все преимущества и недостатки интервального голодания

Какие преимущества интервального голодания

"Интервальное голодание - система питания, основанная на принципе: промежуток времени (например 16 часов) нельзя есть, а остальное время (8 часов) - модно есть. Обычно это отсутствие традиционного завтрака и ужина", - говорит тренер.

Эти интервалы для приема пищи могут варьироваться, например, продолжаться с 12.00 до 20.00, или с 10.00 до 18.00. Человек может сам решать, как ему удобнее.

Преимущества:

если комфортно иметь такой принцип в голове для ограничения употребления лишнего и это работает - значит вы нашли свой способ для контроля веса

отсутствие переедания способствует лучшему здоровью и долголетию

если комфортно не завтракать или не ужинать и это не вызывает стресса - вам подходит такой режим

это один из видов ограничения калорийности рациона

можно сильно не проникаться составом пищи, потому что просто не успеете съесть много

Какие недостатки такого режима питания