Интервальное голодание или подсчет калорий: что лучше для похудения

Похудение - актуальная тема для многих, и часто возникает вопрос: что эффективнее, интервальное голодание или традиционные диеты? Новое исследование сравнило эти два подхода и выявило, что лучше для потери веса.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Как работает интервальное голодание?

Ученые продолжают активно исследовать различные подходы к похудению, и недавнее рандомизированное исследование, опубликованное в авторитетном журнале Annals of Internal Medicine, пролило свет на сравнительную эффективность интервального голодания и традиционного ограничения калорий. Результаты свидетельствуют в пользу первого.

Исследование показало, что интервальное голодание по схеме 4:3 (четыре дня обычного питания, три дня значительного сокращения калорий) оказалось более эффективным в потере веса и легче в соблюдении по сравнению с ежедневным ограничением калорий. Участники группы интервального голодания не только потеряли больше килограммов, но и реже прекращали участие в исследовании (19% против 30% в группе ежедневного ограничения калорий).

Интервальное голодание имеет различные формы. Одна из них предусматривает ежедневное ограничение времени для приема пищи (так называемое "пищевое окно"). Другой подход, как в упомянутом исследовании (4:3), заключается в чередовании дней с почти полным ограничением калорий и дней свободного питания. Преимуществом такого метода является отсутствие необходимости ежедневно подсчитывать калории, что делает его проще и может помочь легче переносить чувство голода.

В течение 12-месячного исследования группа интервального голодания продемонстрировала больший общий процент ограничения калорий, что свидетельствует о лучшей устойчивости к такому режиму питания в течение длительного времени. Авторы исследования отмечают, что ежедневное ограничение калорий часто бывает сложно поддерживать, и многие из тех, кто похудел с его помощью, впоследствии снова набирают вес.

Детали исследования о диетах

В исследовании приняли участие 165 пациентов со средним возрастом 42 года и средним весом 97,4 кг. Участники были случайно распределены на две группы: одна придерживалась интервального голодания 3:4 (фактически 4:3, с учетом дней свободного питания), ограничивая калории на 80% трижды в неделю, а другая ежедневно сокращала потребление калорий на 34%. Обе группы также участвовали в программе похудения с поведенческой поддержкой и рекомендациями по физической активности.

Результаты показали, что через 12 месяцев группа интервального голодания потеряла в среднем 7,7 кг, тогда как группа ежедневного ограничения калорий - 4,8 кг. Кроме того, значительно больший процент участников группы интервального голодания достигли значительного снижения веса (5% и 10% от первоначальной массы тела). Также наблюдались положительные изменения в составе тела, ИМТ и объеме талии в пользу группы интервального голодания. Интересно, что некоторые показатели здоровья, такие как артериальное давление и уровень холестерина, также улучшились больше в группе интервального голодания.

Важно отметить, что пока нет данных о безопасности такого питания для определенных групп населения, включая детей, пожилых людей, беременных, кормящих женщин, а также людей с определенными заболеваниями.

Эксперты считают интервальное голодание перспективным вариантом для похудения, однако отмечают, что универсальной стратегии не существует. Эффективность такого подхода может зависеть от индивидуальных особенностей человека. Кроме того, любая диета должна быть сбалансированной и обеспечивать организм всеми необходимыми питательными веществами.

Что лучше интервальное голодание, или ограничение калорий?

Новое исследование подтверждает, что интервальное голодание по схеме 4:3 может быть более эффективным и приемлемым для похудения, чем традиционное ежедневное ограничение калорий. Однако, прежде чем менять свой рацион, необходимо проконсультироваться с врачом или диетологом, чтобы определить лучший подход именно для вас.