Інтенсивні опади зруйнували автомобільний міст на Прикарпатті: шокуючі фото

Колаж РБК-Україна

Опади залишили місцевих жителів без моста

25 червня у 11:51 інтенсивні опади на Прикарпатті, призвели до просідання і часткового обвалення автомобільного мосту через місцевий потік Рушір в селі Люча Косівського району на автодорозі місцевого значення. Про це інформує управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

За словами сільського голови села Люча Косівського району, в результаті інтенсивних опадів 23 і 24 червня, відбулося підняття рівня води у місцевому струмку Рушір, який впадає в річку Лючка.

Фото: vikna.if.ua

Через обвалення мосту відсутній під'їзд до села Космач, в якому проживає 6054 людина і до селища Люча-Рушір, де проживають 1360 осіб. Об'їзд є тільки через село Прокурава, що на відстані близько 35 км.

Органи місцевого самоврядування вживають заходи щодо відновлення автомобільного сполучення з населеними пунктами. На місці події працювала мобільна оперативна група Косівського райвідділу УДСНС в області.

Нагадаємо, що раніше, 6 червня в Арцизу під Одесою пройшла сильна злива, яка змінилася градом. Місцевим жителям вдалося сфотографувати шматочки льоду, які падали з неба - вони були у формі коралів.

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