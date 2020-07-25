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Інсульт у жінок: медики назвали найбільш перші симптоми цього захворювання

Субота 25 липня 2020 10:10
Інсульт у жінок: медики назвали найбільш перші симптоми цього захворювання
Перші симптоми інсульту у жінок (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Лікарі розповіли, які симптоми сигналізують про розвиток інсульту

Інсульт – це порушення або серйозне зменшення кровопостачання певної частини мозку. Такі зміни можуть вплинути не тільки на роботу мозку, але і на функціонування різних частин тіла. Дуже важливо звернутися до лікаря при появі перших симптомів, бо чим довше обмежується приплив крові до мозку, тим сильніше будуть наслідки. Деякі з них можуть бути незворотними.

Швидке звернення за кваліфікованою медичною допомогою може не тільки знизити ризик появи серйозних порушень в роботі мозку, але і врятувати життя людині. Лікарі назвали перші ознаки інсульту у жінок, через те, що у них є свої специфічні симптоми. Про це пише видання News 18.

Перші ознаки інсульту у жінок зазвичай не пов'язують з пошкодженням мозку і тому часто за допомогою звертаються тоді, коли захворювання вже завдало серйозної шкоди організму. Однак, згідно з дослідженням, у жінок в літньому віці ризик розвитку інсульту в кілька разів вище, ніж у чоловіків. Жінки після інсульту відновлюються набагато довше і важче, ніж чоловіки й цю ситуацію погіршують інші специфічні захворювання і схильність до депресії.

На що варто звернути увагу:

  • Відчуття втоми
  • Нудота і блювота, які не пов'язані з вживанням їжі
  • Судоми та біль
  • Утруднення дихання
  • Гикавка, яка довго не проходить

Медики рекомендують при виявленні таких ознак, особливо, якщо кілька з них розвиваються одночасно, негайно звернутися за медичною допомогою Не обов'язково, що вони свідчать про розвиток інсульту, але тільки фахівець зможе визначити, з чим пов'язаний такий стан.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі самі хвороби, від яких найчастіше помирають в Україні.

А також розповідали про те, які симптоми сигналізують про проблеми з серцем.

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