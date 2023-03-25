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Инсульт молодеет! Четыре слова, которые помогут вовремя распознать удар

Как вовремя распознать инсульт (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Инсульт - критическое состояние, при котором важна каждая минута для оказания своевременной помощи. Распознать его можно, если знать простое правило.

Об этом рассказала в Instagram кардиолог Наталья Иванюк.

Почему под опасностью каждый?

Инсульт - вторая самая распространенная причина смертности в Украине. По данным Минздрава, каждые 4 минуты происходит 1 инсульт. И только 10% людей, которые его перенесли, впоследствии возвращаются к нормальной жизни.

Инсульт - это состояние, при котором нарушается кровообращение в мозге. Часть нервных клеток повреждается и не может выполнять свои функции.

"Важно понимать, что это не какая-то "далекая" болезнь, которая бывает только у пожилых людей! Инсульт "молодеет"!" - подчеркивает медик.

Если вы относитесь к какой-либо из этих групп риска, будьте особенно внимательны к своему здоровью:

  • повышенное давление;
  • сердечно-сосудистые заболевания (атеросклероз, пороки сердца и т. д.);
  • сахарный диабет;
  • высокий холестерин;
  • ожирение;
  • нездоровый образ жизни: курение, чрезмерное употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни.

Как распознать инсульт?

Аббревиатура FAST (Face - Arm - Speech - Time, то есть Лицо - Рука - Язык - Время) поможет вам быстро запомнить симптомы.

Лицо - попросите человека улыбнуться, при инсульте улыбка будет асимметричной – один угол рта опущен.

Рука - человек чувствует слабость в конечностях на одной половине тела - в руке и/или ноге. Попросите человека поднять и подержать перед собой обе руки. При инсульте одна рука самовольно опустится - не удается обе руки удержать на одном уровне.

Язык - у больного может быть нарушено произношение. Человек может не понимать, что обращаются к нему.

Время - инсульт не лечится дома. При наличии перечисленных симптомов следует срочно вызвать "скорую" и доставить человека в медицинское учреждение.

Обязательно сохраните эту информацию! Ведь своевременная реакция и помощь может спасти здоровье и даже жизнь!

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