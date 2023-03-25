Инсульт молодеет! Четыре слова, которые помогут вовремя распознать удар

Инсульт - критическое состояние, при котором важна каждая минута для оказания своевременной помощи. Распознать его можно, если знать простое правило.
Об этом рассказала в Instagram кардиолог Наталья Иванюк.
Инсульт - вторая самая распространенная причина смертности в Украине. По данным Минздрава, каждые 4 минуты происходит 1 инсульт. И только 10% людей, которые его перенесли, впоследствии возвращаются к нормальной жизни.
Инсульт - это состояние, при котором нарушается кровообращение в мозге. Часть нервных клеток повреждается и не может выполнять свои функции.
"Важно понимать, что это не какая-то "далекая" болезнь, которая бывает только у пожилых людей! Инсульт "молодеет"!" - подчеркивает медик.
Аббревиатура FAST (Face - Arm - Speech - Time, то есть Лицо - Рука - Язык - Время) поможет вам быстро запомнить симптомы.
Лицо - попросите человека улыбнуться, при инсульте улыбка будет асимметричной – один угол рта опущен.
Рука - человек чувствует слабость в конечностях на одной половине тела - в руке и/или ноге. Попросите человека поднять и подержать перед собой обе руки. При инсульте одна рука самовольно опустится - не удается обе руки удержать на одном уровне.
Язык - у больного может быть нарушено произношение. Человек может не понимать, что обращаются к нему.
Время - инсульт не лечится дома. При наличии перечисленных симптомов следует срочно вызвать "скорую" и доставить человека в медицинское учреждение.
Обязательно сохраните эту информацию! Ведь своевременная реакция и помощь может спасти здоровье и даже жизнь!
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