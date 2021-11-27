Ця інструкція допоможе вам купити в супермаркеті тільки потрібні і здорові продукти

І ще однією проблемою стає якість продуктів, які ви купуєте.

Покупки продуктів в супермаркеті для багатьох людей перетворюються на квест і стрес. Вийти з магазину з набором необхідних продуктів і не купивши нічого зайвого - майже неможливо.

Фахівець розповіла, як купувати в супермаркетах тільки потрібні та здорові продукти. Про це йдеться в матеріалі Healthline.

Складайте списки

Бажано скласти не тільки список продуктів, але і приблизне меню на тиждень.

Це дозволить вам не купувати зайві продукти з запасом і позбавить від щоденного питання про те, що готувати на обід і вечерю.

У списку потрібно врахувати раціон і збалансувати своє меню на тиждень. Туди потрібно включити овочі, фрукти, джерела білка (риба, яйця, боби, горіхи).

Список може виглядати приблизно так:

Фрукти: яблука, чорниця, мандарини, авокадо і грейпфрут

Овочі без крохмалю: броколі, спаржа, цибуля, шпинат, перець і кабачки

Овочі з крохмалем: картопля, гарбуз

Квасоля і зерно: нут, коричневий рис, чорна квасоля, кіноа

Білки: яйця, лосось, куряча грудка

Заморозка: ягоди та капуста

Горіхи: мигдаль, гарбузове насіння, арахісове масло

Молочне: молоко, сир фета, грецький йогурт

Приправи: оливки, в'ялені помідори, заправка для салатів, оливкова олія, песто, сальса

Напої: вода

Різне: кава, сухофрукти, темний шоколад, тертий кокос, бананові чіпси

Якщо ви збираєтеся обідати поза домом або пропускати вечері – не варто запасатися продуктами на тиждень з метою кожен день щось готувати самостійно. Сплануйте свій тиждень і напишіть меню на кожен день.

Меню можна роздрукувати та повісити на холодильник, а в супермаркеті просто купити необхідні інгредієнти.

Перевіряйте кухню перед походом в супермаркет

Перед походом за продуктами, проведіть інвентаризацію того, що у вас вже є в шафах і холодильниках.

Це допоможе скоротити список, кількість харчових відходів і позбавить вас від думки: "потрібно ще ось це купити, але не пам'ятаю, чи є вдома чи ні".

Якщо у вас залишилося зовсім небагато масла або круп, але на тиждень їх ще точно вистачить – ви зможете скоротити свої витрати та купити свіжі продукти в наступний раз.

Обов'язково перевірте морозильну камеру - там можуть залишатися продукти з попередніх походів в магазин.

Їх потрібно вжити в їжу в першу чергу, а вже потім купувати нові запаси.

Також важливо перевіряти продукти на якість і термін придатності. Якщо щось вже явно перележало свій термін - викидайте.

Намагайтеся, щоб базовий набір з круп, гарнірів і соусів у вас був завжди.

Згодом використання цих правил дозволить вам тільки докуповувати в разі потреби продукти, які швидко псуються і довго не зберігаються. А все інше - рідше.

Не ходіть в супермаркет голодними або засмученими

Перед походом в супермаркет краще добре поїсти, щоб не спокушатися на все найсмачніше і привабливе.

Це позбавить вас від зайвої булочки, печива та інших шкідливих продуктів.

Поганий настрій теж не підходящий супутник в супермаркеті, оскільки хочеться себе побалувати чимось і руки тягнуться до яскравих упаковок і смакоти.

Читайте етикетки

Обов'язково читайте етикетки та не спокушайтеся яскравими упаковками та маркетинговими слоганами.

Уникайте імпульсивних покупок, звертайте увагу на акції, але уважно перевіряйте терміни придатності та склад продукту.

Якщо в продукті багато підсолоджувачів, цукру, рафінованих зерен, оброблене масло, штучні барвники та добавки – йому не місце у вашому кошику.