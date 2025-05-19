Instagram засыпает подростков шок-контентом: новое расследование разоблачило правду

В конце 2024 года Meta с громким обещанием представила Instagram Teen Accounts - специальные аккаунты для подростков, которые должны были защитить юных пользователей от вредного контента и нежелательных контактов. По замыслу, эти аккаунты автоматически должны были быть частными, скрывать оскорбительные слова и блокировать сообщения от незнакомцев. К тому же, компания ввела технологии распознавания возраста для усиления защиты.

80% подростков испытывают тревожность в Instagram

В течение двух недель было создано пять тестовых аккаунтов, которые имитировали профили подростков, и все они регулярно получали сексуализированный и неприемлемый контент.

Даже при активированном фильтре чувствительного содержания лента Instagram демонстрировала откровенные публикации. В четырех из пяти аккаунтов появлялся контент, связанный с расстройствами пищевого поведения, идеализацией внешности и телесным стыдом.

"Около 80% ленты моего аккаунта были заполнены темами об отношениях или шутками сексуального характера. Они не были прямо порнографическими, но оставляли мало места для воображения", - отметил один из подростков-тестеров.

Согласно 26-страничному отчету, 55% помеченного контента касалось сексуальных актов, поведения или изображений. Один из роликов набрал более 3,3 миллиона лайков.

Более 55% - это материалы сексуального характера, остальное касается образа тела, агрессии и деструктивных тем (фото: Accountable Tech)

Алгоритм продвигал вредные идеалы

Кроме сексуализированных материалов, Instagram активно показывал подросткам видео с пропагандой алкоголя, употреблением стероидов, бодишеймингом, а также расистским, гомофобным и мизогинним контентом. Некоторые аккаунты вообще не получили базовой защиты от нежелательных комментариев и контента.

Это не первый случай, когда Meta оказывается в эпицентре скандала. В 2021 году утечка внутренних документов показала, что компания знала о негативном влиянии Instagram на психическое здоровье подростков, особенно девушек.

Как часто дети сталкивались с нежелательным контентом, несмотря на ограничения (фото: Accountable Tech)

Meta все отрицает

В комментарии The Washington Post представители Meta заявили, что отчет является "манипулятивным" и преуменьшает сложность ситуации. В компании отметили, что миллионы подростков сегодня пользуются Instagram в более безопасной среде, однако пообещали проанализировать ситуацию с рекомендациями контента. Месяц назад подобные "защитные функции" были расширены и на Facebook и Messenger.