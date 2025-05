Instagram засыпает подростков шок-контентом: новое расследование разоблачило правду

В комментарии The Washington Post представители Meta заявили, что отчет является "манипулятивным" и преуменьшает сложность ситуации. В компании отметили, что миллионы подростков сегодня пользуются Instagram в более безопасной среде, однако пообещали проанализировать ситуацию с рекомендациями контента. Месяц назад подобные "защитные функции" были расширены и на Facebook и Messenger.

