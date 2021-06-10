Інстаграм Лесі Нікітюк "сказився": зломщик аккаунта шокував контентом (фото)

Шоковані подібним контентом шанувальників ведучої відразу ж вирішили, що аккаунт був зламаний, посипалися обурені коментарі, і пропозиції, як можна захистити репутацію Лесі.

У Лесі Нікітюк зламали Інстаграм-аккаунт (фото: скрін instagram.com/lesia_nikituk)

Навіщо таке робити? Господи, той хто зламав з головою явно не дружить

Ану тікай з Лесіного аккаунта!

Лесю зламали!

Аккаунт зламали, скаржитеся на три останніх фото, так ми зможемо врятувати репутацію Лесі!

У мережі з'явилися пости з підписами "Чиї листування почитаємо?", "Повеселимося?", з мріями про піцу, знімком Нікітюк в топі та спідній білизні перед дзеркалом.

У Лесі Нікітюк зламали аккаунт в Інстаграмі (фото: скрін instagram.com/lesia_nikituk)

Більш того, псевдо-Леся в образі Гордона стала спілкуватися з іншими знаменитостями в мережі. Так, в чаті тепер можна побачити "листування" Нікітюк з "Холостяком-11" Михайлом Заливаком, датоване ще травнем, про машини і стосунки, з "жартами" про вибір не тієї дівчини на проекті з пропозицією "терміново одружитися".

Леся Нікітюк зазнала атаки хакера (фото: скрін instagram.com/lesia_nikituk)

Відзначимо, що аккаунт Лесі Нікітюк у Facebook залишився цілим і неушкодженим - до нього зловмисник не добрався.