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Інстаграм Лесі Нікітюк "сказився": зломщик аккаунта шокував контентом (фото)

Автор: Володимир Костирін

Леся Нікітюк постраждала від кібератаки - аккаунт знаменитої телеведучої в Instagram раптово "сказився", на сторінці з'явилися дивні пости з відвертим фото, а на профілі Леді Ле несподівано перетворилася на журналіста Дмитра Гордона.

Такі кадри можна спостерігати 10 червня ввечері в Instagram Нікітюк.

Шоковані подібним контентом шанувальників ведучої відразу ж вирішили, що аккаунт був зламаний, посипалися обурені коментарі, і пропозиції, як можна захистити репутацію Лесі.

У Лесі Нікітюк зламали Інстаграм-аккаунт (фото: скрін instagram.com/lesia_nikituk)

  • Навіщо таке робити? Господи, той хто зламав з головою явно не дружить
  • Ану тікай з Лесіного аккаунта!
  • Лесю зламали!
  • Аккаунт зламали, скаржитеся на три останніх фото, так ми зможемо врятувати репутацію Лесі!

У мережі з'явилися пости з підписами "Чиї листування почитаємо?", "Повеселимося?", з мріями про піцу, знімком Нікітюк в топі та спідній білизні перед дзеркалом.

У Лесі Нікітюк зламали аккаунт в Інстаграмі (фото: скрін instagram.com/lesia_nikituk)

Більш того, псевдо-Леся в образі Гордона стала спілкуватися з іншими знаменитостями в мережі. Так, в чаті тепер можна побачити "листування" Нікітюк з "Холостяком-11" Михайлом Заливаком, датоване ще травнем, про машини і стосунки, з "жартами" про вибір не тієї дівчини на проекті з пропозицією "терміново одружитися".

Леся Нікітюк зазнала атаки хакера (фото: скрін instagram.com/lesia_nikituk)

Відзначимо, що аккаунт Лесі Нікітюк у Facebook залишився цілим і неушкодженим - до нього зловмисник не добрався.

Раніше ми писали про те, що в кінці 2020 го Лесю Нікітюк обікрали - під час зйомок її шоу злодії винесли телевізор, холодильник і навіть сервант

Нагадаємо, що не так давно телеведуча Катя Осадча поскаржилася на шахраїв в мережі, і закликала бути пильними.

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Новини України соцсетьхакериЛеся Нікітюк