Мирошниченко шокировала подробностями схемы, как мужчины усыновляют детей ради выезда за границу

Что сказала Мирошниченко

Звезда объяснила, что мужчины усыновляют детей или берут их под опеку, выезжают за границу, а ребенка после этого просто привозят обратно в учреждение.

"Спасибо, он уже выполнил свою миссию". И этот один ребенок может иметь новых опекунов каждые полгода. Эти опекуны "пачками" уезжают, а ребенок с инвалидностью просто помогает всем на этом зарабатывать. Это действительно такая схема", - рассказала Мирошниченко.

Инна также подчеркнула, что дети, которые находятся в паллиативных учреждениях, не могут выразить свою волю или что-то сказать.

"Мужчины даже смотреть не будут. Им не нужно, чтобы ребенок ехал с ними за границу. Они уехали, отказались от ребенка - и все. Таких случаев очень много", - сказала звезда.

скриншоты из интервью

Жена Тимура объяснила, что пока остается неизвестным, как можно исправить подобную ситуацию, кроме как проверять потенциальных кандидатов более тщательно.

"Те, кто идет на усыновление не с целью получить выезд за границу, как раз сталкиваются с этой проверкой - их проверяют и муштруют. Сейчас многим советуют усыновлять без мужчины, потому что это уменьшает количество вопросов. Такие меры направлены на то, чтобы "отфильтровать" тех , кто хочет получить ребенка ради выгоды. В то же время это приводит к увеличению очереди на усыновление из-за более тщательных проверок", - говорит юрист.

Напоследок звезда добавила, что люди, решившиеся на усыновление от всего сердца, а не из-за выгоды, должны получать от государства определенные гарантии, по ее мнению.

"Никому не будет лучше, если этот отец пойдет воевать. И даже если он выживет, его не будет несколько лет, а ребенок все это время будет переживать травмирующий опыт. Потом он вырастет и не сможет построить полноценную семью", - сказала многодетная мама.