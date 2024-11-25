Мирошниченко шокировала подробностями схемы, как мужчины усыновляют детей ради выезда за границу

Тимур Мирошниченко с женой - многодетная семья, ведь, кроме своих двух биологических детей, они стали приемными родителями для малышей из детского дома. Однако, если одни отваживаются на подобное от чистого сердца, ведь хотят помочь, то другие видят в этом только выгоду.

Во время разговора с Алиной Доротюк супруга Мирошниченко рассказала о схеме усыновления, которой пользуются некоторые мужчины для выезда за границу, и РБК-Украина (проект Styler) пишет об этом подробнее.

Что сказала Мирошниченко

Звезда объяснила, что мужчины усыновляют детей или берут их под опеку, выезжают за границу, а ребенка после этого просто привозят обратно в учреждение.

"Спасибо, он уже выполнил свою миссию". И этот один ребенок может иметь новых опекунов каждые полгода. Эти опекуны "пачками" уезжают, а ребенок с инвалидностью просто помогает всем на этом зарабатывать. Это действительно такая схема", - рассказала Мирошниченко.

Инна также подчеркнула, что дети, которые находятся в паллиативных учреждениях, не могут выразить свою волю или что-то сказать.

"Мужчины даже смотреть не будут. Им не нужно, чтобы ребенок ехал с ними за границу. Они уехали, отказались от ребенка - и все. Таких случаев очень много", - сказала звезда.

скриншоты из интервью

Жена Тимура объяснила, что пока остается неизвестным, как можно исправить подобную ситуацию, кроме как проверять потенциальных кандидатов более тщательно.

"Те, кто идет на усыновление не с целью получить выезд за границу, как раз сталкиваются с этой проверкой - их проверяют и муштруют. Сейчас многим советуют усыновлять без мужчины, потому что это уменьшает количество вопросов. Такие меры направлены на то, чтобы "отфильтровать" тех , кто хочет получить ребенка ради выгоды. В то же время это приводит к увеличению очереди на усыновление из-за более тщательных проверок", - говорит юрист.

Напоследок звезда добавила, что люди, решившиеся на усыновление от всего сердца, а не из-за выгоды, должны получать от государства определенные гарантии, по ее мнению.

"Никому не будет лучше, если этот отец пойдет воевать. И даже если он выживет, его не будет несколько лет, а ребенок все это время будет переживать травмирующий опыт. Потом он вырастет и не сможет построить полноценную семью", - сказала многодетная мама.