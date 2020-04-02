Інкубаційний період коронавіруса може бути довше 14 днів: з'явилося підтвердження

Коронавірус в Україні зафіксований вже у 804 осіб, а в цілому світі кількість заражених наближається до одного мільйону. Всупереч тому, що лікарі вважають, що інкубаційний період COVID-2019 не менш 14 днів, в окремих випадках цей термін може бути більше.

У Тернополі у 55-річного чоловіка перші симптоми коронавірусу з'явилися через 17 днів після його повернення з Польщі. Як розповіли в Тернопільському штабі боротьби з коронавірусом, він після повернення з-за кордону перебував на самоізоляції протягом двох тижнів. Однак перші симптоми зараження у нього з'явилися тільки на 17 день після початку карантину. У нього піднялася температура, почався кашель.

Чоловіка госпіталізували в інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги і його стан оцінюється як середньої тяжкості. Можна було б припустити, що коронавірус чоловік підчепив вже в Тернополі, але в штабі стверджують, що після повернення з Польщі він ні з ким не контактував, і умов самоізоляції дотримувався строго.

У місті є ще два пацієнти, у яких COVID-2019 був підтверджений лабораторно – це місцеві жителі, двоє чоловіків, 55 та 62 років. Вони знаходяться на амбулаторному лікуванні й з пацієнтом на самоізоляції вони також не контактували.

Проте в Тернопільській області на цей момент картина сумна – там коронавірус діагностували вже у 106 осіб, найскладніша ситуація в Монастириському районі. COVID-2019 був діагностований у 10 лікарів, 14 медсестер і 8 молодших медсестер. Один летальний випадок в області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли деталі про загиблих від коронавірусу в Івано-Франківській області.