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"Иногда приходится куда-то ехать". Маричка Падалко раскрыла подробности интимной жизни с мужем

Маричка Падалко с мужем (фото: instagram.com/marichkapadalko)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда 1+1 Маричка Падалко рассказала, как после начала большой войны изменились ее отношения с мужем-военнослужащим Егором Соболевым. Также она поделилась подробностями интимной жизни с любимым.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий телеведущей в эфире канала СТБ.

Подробности

По словам знаменитости, война только усилила страсть между ней и мужем.

Однако она признается: в первые дни, когда любимый возвращается с фронта в отпуск, ей становится трудно.

"Как ни странно, мне труднее, когда он приезжает. Особенно в первые дни. Потому что ты настраиваешься как сильная женщина, что ты все сама можешь. А когда он возвращается, надо снова будто расслабиться немного, а ты уже не можешь. А что касается страсти, то, мне кажется, война, наоборот, это усиливает и обостряет", - говорит Маричка.

Чтобы побыть только вдвоем, говорит звезда, им с Соболевым иногда приходится куда-то уезжать из дома.

"Я вам серьезно говорю. Нам иногда приходится садиться в машину, извините, и куда-то ехать. Мы живем в маленькой двухкомнатной квартире в Киеве, и это вообще не вариант, когда дети дома", - сказала она.

Маричка Падалко с детьми (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Телеведущая также добавила, что местом их уединения могла бы стать дача, но там слышны все звуки.

"У нас деревянная дача, деревянная кровать, там ты даже переворачиваешься - уже звук, не говоря обо всем остальном. Это нереально", - поделилась звезда 1+1.

 

Напомним, Маричка Падалко и Егор Соболев находятся в официальном браке уже 13 лет, и к моменту свадьбы у них было двое общих детей.

Несмотря на то, что Соболев является многодетным отцом, в 2021 году он прошел военные сборы в одной из бригад ВСУ, где получил специальность "стрелок".

Контракт с территориальной обороной он подписал за полгода до начала полномасштабной войны.

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