Инфляция в действии. Сколько стоит скупиться к праздникам в Украине, Польше и Германии

Несмотря на то, что НБУ прогнозирует снижение инфляции в Украине, цены в магазинах растут чуть ли не еженедельно. Многим украинцам интересно, какова стоимость продуктов за границей, в частности, в Польше и Германии.
РБК-Украина (проект Styler) решило узнать среднюю стоимость "базовых" продуктов в трех странах и рассказывает о ценах на них для украинцев, поляков и немцев.
Для проведения исследования в Украине мы выбрали широко представленную во многих городах сеть супермаркетов "АТБ".
Один из магазинов сети (фото: atb.ua)
По состоянию на 23 декабря 2023 года средняя стоимость продуктов там такова:
В Польше мы промониторили цены в похожей на украинскую (по цене-качеству) сети под названием Biedronka.
Эти магазины ни с чем не спутаешь (фото: onas.biedronka.pl)
Ниже рассмотрим среднюю стоимость каждого из продуктов:
В Германии мы рассмотрели стоимость продуктов в двух "бюджетных" сетях магазинов - Netto и Norma (как оказалось, цены в них практически одинаковые).
Вывески магазинов (фото: РБК-Украина)
Средняя стоимость каждого из продуктов следующая:
Как видим, стоимость продуктов в трех странах отличается. В Украине - самый дешевый хлеб и картофель, в Польше - курятина и сыр. Германия же кажется самой дорогой.
Следует заметить, что представленные цены - средние. Следовательно, вполне возможно, что те или иные продукты в каждой стране можно найти как дешевле, так и дороже. Стоимость может зависеть и от производителя, и от упаковки, и от других аспектов.
Важно помнить, что зарплаты в этих странах тоже разные. По состоянию на конец 2023 года, средняя зарплата в Украине - около 17 900 грн, в Польше - около 5 473 злотых (около 51 984 грн), в Германии - более 2 000 евро (свыше 82 507 грн).
Следовательно, неудивительно, что и цены на продукты тоже отличаются. Причем, учитывая уровень зарплат, где продукты самые дешевые - можно поспорить.
Напомним, ранее мы рассказывали, что стоимость рождественской корзины выросла более чем на 10%.
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