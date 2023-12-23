Инфляция в действии. Сколько стоит скупиться к праздникам в Украине, Польше и Германии

Украина

Для проведения исследования в Украине мы выбрали широко представленную во многих городах сеть супермаркетов "АТБ".

Один из магазинов сети (фото: atb.ua)

По состоянию на 23 декабря 2023 года средняя стоимость продуктов там такова:

хлеб белый - 22 грн за 0,5 кг

яйца - 62 грн за 10 шт

мука - 18 грн за килограмм

сахар - 30 грн за килограмм

соль - 19,45 грн за килограмм

молоко - 40 грн за литр

курятина (окорок) - 100 грн за килограмм

свинина (лопатка) - 195 грн за килограмм

сыр твердый - 390 грн за килограмм

картофель - 20 грн за килограмм

Польша

В Польше мы промониторили цены в похожей на украинскую (по цене-качеству) сети под названием Biedronka.

Эти магазины ни с чем не спутаешь (фото: onas.biedronka.pl)

Ниже рассмотрим среднюю стоимость каждого из продуктов:

хлеб белый - 4 злотых за 0,5 кг - около 38 грн

яйца - 8,47 злотых за 10 шт - около 80,6 грн

мука - 2,18 злотых за килограмм - около 20,75 грн

сахар - 5,79 злотых за килограмм - около 55,1 грн

соль - 1,79 злотых за килограмм - около 17 грн

молоко - 3,29 злотых за литр - около 31,3 грн

курятина (окорок) - 6,99 злотых за килограмм - около 66,5 грн

свинина (лопатка) - 14,47 злотых за килограмм - около 137,7 грн

сыр твердый - 27 злотых за килограмм - около 256 грн

картофель - 2,48 злотых за килограмм - около 23,6 грн

Германия

В Германии мы рассмотрели стоимость продуктов в двух "бюджетных" сетях магазинов - Netto и Norma (как оказалось, цены в них практически одинаковые).

Вывески магазинов (фото: РБК-Украина)

Средняя стоимость каждого из продуктов следующая:

хлеб белый - 1,49 евро за 0,5 кг - около 61,5 грн

яйца - 1,99 евро за 10 шт - около 82,1 грн

мука - 0,65 евро за килограмм - около 26,8 грн

сахар - 1,49 евро за килограмм - около 61,5 грн

соль - 0,58 евро за килограмм - около 23,9 грн

молоко - 0,99 евро за литр - около 40,8 грн

курятина (окорок) - 4,99 евро за килограмм - около 205,8 грн

свинина (лопатка) - 8,99 евро за килограмм - около 370,9 грн

сыр твердый - 6,98 евро за килограмм - около 288 грн

картофель - 0,6 евро за килограмм - около 24,7 грн

Выводы

Как видим, стоимость продуктов в трех странах отличается. В Украине - самый дешевый хлеб и картофель, в Польше - курятина и сыр. Германия же кажется самой дорогой.

Следует заметить, что представленные цены - средние. Следовательно, вполне возможно, что те или иные продукты в каждой стране можно найти как дешевле, так и дороже. Стоимость может зависеть и от производителя, и от упаковки, и от других аспектов.

Важно помнить, что зарплаты в этих странах тоже разные. По состоянию на конец 2023 года, средняя зарплата в Украине - около 17 900 грн, в Польше - около 5 473 злотых (около 51 984 грн), в Германии - более 2 000 евро (свыше 82 507 грн).

Следовательно, неудивительно, что и цены на продукты тоже отличаются. Причем, учитывая уровень зарплат, где продукты самые дешевые - можно поспорить.