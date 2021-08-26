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Інфекція або застуда? Коли потрібно бігти до лікаря через біль у вухах після купання

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Четвер 26 серпня 2021 07:00
Інфекція або застуда? Коли потрібно бігти до лікаря через біль у вухах після купання Фото: що означає біль у вухах після купання (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Після купання в морі, річці, озері може виникати біль у вухах. Лікар розповів, чому таке може відбуватися і чи потрібно це лікувати.

Про це пишуть fakty.

За словами ЛОРа Володимира Яцківа, біль у вухах після купання виникає, якщо організм стикається з інфекцією. А таку нескладно підхопити в забрудненій водоймі - в результаті ми отримуємо отит.

"Щоб убезпечити себе і дітей від отиту після купання, потрібно купатися в чистих водоймах. Він найчастіше виникає від інфекції, що потрапляє в вухо. Якщо басейн або море забруднені, не варто в них плескатися. На пляжах, де дуже багато людей, дуже багато хвороботворних мікроорганізмів, тому підхопити інфекцію простіше", - вважає лікар.

Зовнішній отит важливо відрізнити від запалення середнього вуха

Для цього потрібно двома пальцями посувати вушну раковину в різні боки. Біль посилюється - це зовнішній отит, залишається таким же - запалення середнього вуха.

За словами лікаря, зовнішній отит дуже добре піддається лікуванню спиртовими краплями. Можна навіть капнути у вухо горілки, якщо під рукою немає ліків. Потім вухо закрийте ватою і біль повинна затихнути.

А ось при запаленні середнього вуха потрібно обов'язково піти до лікаря, щоб він прописав лікування.

Чи можна вберегтися від отиту при купанні у водоймах?

За словами Володимира Яцківа, - можна. Для цього потрібно використовувати вушні затички. Вони повинні бути якісними, придбаними в аптеці.

"Не слід використовувати інноваційні пасти, що вводять у вухо для того, щоб закрити його. Не знаю, з якої причини, але вони розпадаються на шматочки, і вже неодноразово доводилося витягувати з вуха залишки такої пасти", - додав лікар.

Якщо під рукою немає спиртових крапель, прийміть парацетамол або ібупрофен для зняття запалення. Але потім потрібно сходити на консультацію до фахівця.

Раніше лікарі також розповіли, які хвороби можна визначити по запаху.

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